04/10/2017 - 4-0

El Decano goleó a Sarmiento y pasó a cuartos de la Copa Argentina

Atlético Tucumán jugó un partidazo y derrotó a Sarmiento de Junín por 4 a 0. Ismael Blanco fue la figura. El Decano necesitó menos de dos minutos para sentenciar el duelo y clasificarse a los cuartos de final de la Copa Argentina

Atlético Tucumán venció por 4-0 Sarmiento de Junín , en un partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina , jugado en el estadio Padre Martearena de Salta.

El Decano necesitó menos de dos minutos para sentenciar el duelo y clasificarse a los cuartos de final de la Copa Argentina, instancia a la que sólo había accedido en una ocasión, cuando se disputó la primera edición, en 2012.

Hernán Hechalar e Ismael Blanco, a los 35 y 36 minutos del primer tiempo, inclinaron la balanza a favor de los tucumanos que le dieron el golpe de nocaut a su rival en el arranque de la segunda etapa con la conquista de David Barbona y el 'Decano' selló la goleada con la conquista de Alejandro Melo sobre el cierre del encuentro.

Además de ganar el premio en efectivo (1.142.000 pesos), Atlético Tucumán, otro de los equipos de la Superlifa que se mantiene en carrera, avanzó a los cuartos de final del torneo, donde enfrentará al vencedor de la serie que protagonizarán el viernes Huracán y Vélez Sarsfield.

Los tucumanos se suman a esta instancia, a la que ya había accedido Rosario Central, Godoy Cruz, Olimpo y Deportivo Morón, mientras que tratarán de hacer lo mismo River-Defensa y Justicia (se enfrentan el sábado) y Belgrano-Atlanta.

El partido no ofreció nada interesante en la primera media hora hasta que llegó una ráfaga de goles de los tucumanos que abrieron el marcador cuando Hechalar tomó un rebote en el área grande rival y sacó un remate que dejó sin reacción a Manuel Vicentini.

Casi de inmediato, el elenco ganador anotó el segundo con un estupendo cabezazo de Blanco, quien convirtió su primer tanto oficial con la camiseta "decana" tras un perfecto centro de Barbona.

Un par de minutos después, Rodrigo Aliendro, quien definió de rabona pero la pelota pegó en el poste, pudo haber liquidado la llave prematuramente pero esta vez la fortuna estuvo del lado de Sarmiento que pudo llegar con alguna esperanza al segundo tiempo.

Sin embargo, la ilusión le duró muy poco al conjunto de Fernando Quiroz porque en el arranque del complemento se invirtieron los roles: Blanco habilitó a Barbona, quien en área chica y con el arco vacío sólo tuvo que empujar la pelota para marcar el tercero.

La goleada tomó forma sobre el cierre del encuentro con una definición de Melo. El resultado estableció una clara ventaja de Atlético sobre Sarmiento, que no tuvo un buen comienzo en el torneo de la B Nacional, donde sumó un punto en las dos primeras presentaciones.

La síntesis

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Guillermo Acosta, Yonathan Cabral, Franco Sbuttoni y Cristian Villagra; David Barbona, Rodrigo Aliendro, Gonzalo Freitas y Gervasio Núñez; Hernán Hechalar e Ismael Blanco. DT: Ricardo Zielinski.

Sarmiento de Junín: Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Javier Capelli, Matías Sarulyte y Ramiro Arias; Iván Etevenaux, Fermín Antonini, Sergio Quiroga y Nicolás Rinaldi; Ignacio Cacheiro y Nicolás Miracco. DT: Fernando Quiroz.

Goles en el primer tiempo: 35m Hechalar (AT) y 36m Blanco (AT).

Goles en el segundo tiempo: 4m Barbona (AT); 43m Melo (AT).

Cambios: en el segundo tiempo, 11m Gonzalo Bazán por Rinaldi (S), 13m Favio Alvarez por Núñez (AT), 14m Joaquín Boghossian por Miracco (S), 18m Alejandro Melo por Hechalar (AT), 22m Dardo Miloc por Freitas (AT) y 23m Patricio Vidal por Etevenaux (S).

Incidencia: en el segundo tiempo, 38m. expulsado Arias (S).

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Padre Ernesto Martearena (Salta)