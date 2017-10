AMPLIAR El teléfono inteligente Pixel 2 de Google

04/10/2017 - Avance

Nuevos auriculares de Google traducen conversaciones en tiempo real

Google presentó ayer nuevos auriculares Pixel que, según la compañía, son capaces de traducir en tiempo real conversaciones en diferentes idiomas.

Detalles.

Durante una presentación en San Francisco de varios productos nuevos que poseen la inteligencia "Assistant", Google logró que el público se refiriera a sus flamantes auriculares Pixel Buds como una versión moderna del "Babel Fish", aquel pez alienígena que oficiaba de traductor en las novelas de ciencia ficción "The Hitchhiker's Guide to the Galaxia" (Guía del autoestopista galáctico).

En la literatura, la inserción de un pez Babel en un oído permitía a una persona entender cualquier idioma hablado.

Pixel Buds, sincronizado con los recién presentados teléfonos inteligentes Pixel de segunda generación, promete traducciones en tiempo real de conversaciones en 40 idiomas.

Una demostración en el evento del miércoles incluyó una conversación entre una persona que hablaba inglés y otra sueco.

"Esa fue una de las mejores demostraciones de tecnología que he visto en mucho tiempo", opinó Avi Greengart, director de investigación de dispositivos de consumo de Current Analysis. "Si funciona así en el mundo real, éste es un momento para decir 'guau, estamos viviendo en el futuro'".

El reportero de VentureBeat Dean Takahashi reaccionó a la demostración con un tuit asegurando que "el pez Babel está aquí".

Pixel Buds tiene un precio de 159 dólares y estará disponible en Estados Unidos a partir de noviembre.

Los auriculares se pueden controlar con toques, golpes o comandos hablados, lo que permite a los usuarios, entre otras cosas, seleccionar música, enviar textos y obtener indicaciones, según se pudo ver en la demostración.