Hallan relato de Hemingway escrito a los 10 años

Un relato hasta ahora desconocido del escritor estadounidense Ernest Hemingway reapareció luego de que el huracán Irma embistiera Florida.

De hecho, la furia de la naturaleza, de la que salieron ilesos el museo-casa de Key West del autor estadounidense y los descendientes de sus gatos de seis dedos, permitió también que se encontrara un manuscrito de cuando Hemingway tenía apenas 10 años. Se trata de un relato escrito con caligrafía infantil, fechado el 8 de septiembre de 1909.

"Partimos para un viaje en Europa": ésas son las primeras palabras del texto que sobrevivió intacto en los archivos de la familia Bruce, amiga de Hemingway de mucho tiempo, dentro de una bolsa de plástico con cierre hermético.

El escritor Brewster Chamberlin y la directora del Hemingway Letters Project, Sandra Spanier, lo habían descubierto en mayo pasado, pero ahora, después de que el valioso documento se salvara del huracán, revelaron su existencia. Se trata de un relato que fue dejado en la casa Bruce por Mary Welsh, la cuarta mujer de Hemingway, después de la muerte del escritor, junto con otras reliquias consideradas por ella sin importancia. Dichas reliquias fueron encontradas por Telly Otto "Toby" Bruce, amigo, mecánico, hombre de trabajo y ocasional conductor, en una caja en la trastienda del legendario bar "Sloppy Joe", donde el escritor era como de la casa en los años de Key West. Ese material permaneció hasta hoy controlado por la familia Bruce. En la portada medio rasgada del pequeño cuaderno, Hemingway había diseñado un mapa del noroeste de Estados Unidos. El cuento sin título es una reseña de un viaje a través de Escocia e Irlanda entreverado con cartas a los padres y diarios.

Sólo cuando Spanier visitó los archivos Bruce en mayo se dio cuenta de que Hemingway nunca había hecho ese viaje, ni de niño ni de adulto.

"Era el primer intento de ficción por parte de Hemingway, 15 años antes de 'Fiesta'", pensaron Spanier y Chamberlin, quienes hoy revelaron al diario The New York Times el descubrimiento. En una de las 14 páginas del manuscrito, Hemingway contó la historia de un fantasma que vuelve cada año a un castillo irlandés. El estilo es el de un niño, pero algunas técnicas, por ejemplo la típica de Hemingway de mezclar reportaje y fantasía para insertar un toque de realismo a las historias, ya están presentes. No está claro cuál fue la razón del cuento: si se trata de una tarea escolar, o si, como hizo su hermana mayor Marcelline con quien en la escuela secundaria había participado en un curso de periodismo, Hemingway lo escribió para enviarlo a una revista para niños, el St. Nicholas Magazine, que cada mes efectuaba un concurso literario.

"Quizás -sugirió Spencer- esperaba ya volverse un autor de publicaciones a la tierna edad de 10 años".