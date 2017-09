AMPLIAR Sólo si sirve para comprar tiempo

29/09/2017 - Muestreo

La ciencia confirma que el dinero sí compra la felicidad

La condición para que se cumpla esta máxima es que el capital ha de emplearse en adquirir tiempo, según un estudio de Harvard y Columbia. De la encuesta participaron 6 mil personas de ambos sexos.

Detalles.

Hasta ahora la creencia popular decía que el dinero no daba la felicidad, es más, hace unos años, en el 2011, se llevó a cabo una investigación -en la Universidad Victoria de Wellington de Nueva Zelanda- que llegó a la misma conclusión, que el dinero sí que garantiza cierto bienestar, pero no servía para comprar la felicidad. En aquel estudio se procesaron datos obtenidos de 63 países y de más de 420.000 entrevistas. Al final, concluyeron que la libertad y la autonomía personal eran más importantes para el ser humano que los billetes.

Aquellos datos quizá aliviaron al común de los mortales: los que no tienen una cuenta en Suiza o un yate amarrado en el puerto. Sin embargo, ahora se acaba de publicar otro estudio que tira por tierra el viejo axioma, y que vendría a decir, por ejemplo, que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que acaba de desbancar a Bill Gates (Microsoft), como el hombre más rico del planeta según 'Forbes' -tiene una fortuna de 90.000 millones de dólares / 77.000 millones de euros-, debería ser la persona más ufana de la humanidad.

Compra de tiempo

La muestra

Para todos los bolsillos

Ventaja desconocida

Según un estudio conjunto realizado por las universidades de Columbia Británica y Harvard, y publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, el dinero SÍ da la FELICIDAD; eso sí, si se emplea para COMPRAR TIEMPO.

Tener tiempo reduce el estrés -la pandemia del siglo-, la ansiedad, el insomnio... y, por el contrario, aumenta el bienestar y la felicidad.

Veamos algún ejemplo práctico que los investigadores han incluido en sus tests: pagar a alguien para que haga las tareas del hogar o que cocine o tener aparatos o aplicaciones móviles que ahorren tiempo contribuya al relajo y felicidad del que paga por estos servicios.

Estos resultados se han obtenido tras entrevistar a más de 6.000 personas en EEUU, Dinamarca, Canadá y Países Bajos. "¿Cuánto tiempo pasan al mes en 'comprar tiempo libre'?". Esa fue la pregunta que se les hizo.

Asimismo, se evaluó el grado de satisfacción con la vida y cuestionarios sobre sentimientos y situaciones de estrés.

En resumen, aquellos que disponen de dinero para 'comprar tiempo' se sienten más contentos. "Los beneficios de gastar dinero en ganar tiempo no son solo para la gente rica", explica Elizabeth Dunn, una de las autoras del citado estudio, ya que "esta inversión también es posible en mayor o menor medida en personas con todo tipo de ingresos", dice.

En uno de los tests empleados, cogieron a 60 adultos al azar para gastar 40 dólares en ganar tiempo durante un fin de semana o destinarlo a cualquier compra material. Los resultados arrojaron que aquellos que gastaron el dinero en ahorrar tiempo se sintieron más satisfechos.

A pesar de los beneficios de invertir en tiempo, el estudio constató que no todo el mundo es consciente de esta ventaja. Por ejemplo, se examinó a 850 multimillonarios y casi la mitad decían que no gastaban dinero en subcontratar servicios que les descargasen a ellos de las tareas menos gratificantes.

"Aunque el tiempo se puede comprar y puede servir para aliviar la falta de tiempo de la vida cotidiana, todavía son pocos lo hacen, incluso aquellos que podrían permitírselo", sentencia Dunn.