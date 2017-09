AMPLIAR Una patrulla de las Fuerzas Armadas en el interior de la favela Rocinha

29/09/2017 - Crisis política

El Ejército no pudo con los narcos y se retira de las favelas de Rio

Los enfrentamientos entre facciones del narcotráficos resurgieron ayer en la favela Rocinha, poco después de la salida de las Fuerzas Armadas, que no pudieron atrapar a los jefes de esas organizaciones.

Fusileros navales detuvieron a supuestos narcos mientras torturaban a un adolescente a la misma hora en que salían los últimos carros y tanquetas militares de Rocinha.

Según la prensa de Río de Janeiro el adolescente fue rescatado poco antes de ser ejecutado por sus captores que ya habían rociado su cuerpo con gasolina.

El repliegue militar concluyó cerca de las 7.30 horas (10.30 GMT) cuando la policía retomó el control de la seguridad de esa comunidad.

"En esta guerra el que pierde es el vecino, no podemos llevar los chicos a la escuela, con la salida de ellos (militares) estamos todos asustados, solo Jesus no librará es esta guerra" declaró hoy una vecina.

La salida de las Fuerzas Armadas, una semana después del inicio del operativo, no era esperada por los cerca de 80 mil habitantes de esa comunidad humilde sometida por los narcotraficantes.

El ministro de Defensa, Raul Jungmann, rechazó hoy que la partida de los efectivos militares haya sido prematura.

Cuando comenzó la ocupación "dijimos que iba a ser por tiempo indeterminado pero eso no significa que no había límite de tiempo (...) no podemos quedarnos parados indefinidamente, tenemos que hacer otros operativos", explicó el funcionario.

El viernes pasado el presidente Michel Temer ordenó el envío de tropas a Rocinha donde ocurrían fuertes enfrentamientos entre grupos que se disputaban el control de la comunidad.

Ubicada en el sur carioca, Rocinha es la favela más famosa de Río, y próxima a barrios elegantes como Leblon, Ipanema y Copacabana, a los que abastecen de cocaína y marihuana.

Durante la semana de ocupación militar la venta de psicotrópicos no fue suspendida, dijeron clientes de Copacabana al sitio de noticias de la cadena Record.

Esto porque los proveedores venden en Rocinha pero también cuentan con un sistema de reparto a domicilio, o de ventas "delibery" que es como se las llama entre quienes participan de ese mercado informal.

Con todo, la presencia de tanquetas y efectivos de las Fuerzas Armadas contribuyó para que cesaran los "combates" entre los ejércitos de narcotraficantes, aseguró hoy el ministro de Defensa.

Pero al mismo tiempo reconoció que no se logró capturar a los cabecillas de las gavillas de traficantes.

"El crimen organizado se mueve de un lado al otro, los jefes del crimen ya no están allá (Rocinha) ellos se mueven por la Floresta da Tijuca que tiene 4 mil hectáreas" dijo Jungmann.

Explicó que se proseguirá con las búsqueda de los líderes del tráfico quienes se dieron a la fuga a través de esa zona semi-selvática de la Floresta da Tijuca que "tiene 24 puntos de ingreso" y es casi inabarcable.

El funcionario reiteró que la determinación del gobierno federal es que presencia de las Fuerzas Armadas en Río se prolongará hasta 2018.