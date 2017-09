28/09/2017 - Farándula

Playboy en lágrimas, murió su creador

El fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, que construyó una marca desafiando el puritanismo y encarnando una de las muchas expresiones de la revolución sexual en la década de 1950, falleció a los 91 años por causas naturales en su casa de Los Angeles.

La editorial de Playboy informó a través de un comunicado que Hefner, que levantó un imperio multimedia con clubes, mansiones, películas y televisión, representado por mujeres con disfraces de conejita, murió anoche en su 'Playboy Mansion' de Beverly Hills rodeado de sus familiares.

En 1953, cuando los estados podían prohibir legalmente los anticonceptivos y la palabra "embarazada" estaba vetada en el programa del momento en la televisión estadounidense, "I Love Lucy", Hefner publicó el primer número de Playboy, que incluía fotografías de Marilyn Monroe desnuda (tomadas años antes).

En ese momento, casado y con un hijo, y con 27 años, Hefner había dejado una revista dedicada a actividades para niños.

Hefner abrazó el desafío de la revolución sexual y la hizo suya. Playboy se convirtió pronto en la fruta prohibida para los adolescentes y en una biblia para hombres con tiempo y dinero.

En su primer año, su tirada rozó los 200.000 ejemplares, y en cinco había superado el millón. Para la década del 70 la revista ya tenía más de siete millones de lectores y había inspirado a otras similares como Penthouse y Hustler.

La irrupción de Internet en el siglo XXI mermó su tirada notablemente, y debió pasar de 12 a 11 números anuales.

Consultado por The New York Times en 1992 respecto a de qué estaba más orgulloso, Hefner respondió: "De que cambié las actitudes en torno al sexo. De que ahora la gente buena puede vivir junta".

Paradojas de la vida, Hefner había nacido en Chicago el 9 de abril de 1926 en el seno de una familia de metodistas devotos que nunca expresaban "amor de una forma física o emocional".

"Parte del motivo por el que soy como soy son mis profundas raíces puritanas", comentó en otra entrevista en 2011. "Mis padres son puritanos. Mis padres son prohibicionistas. En mi casa no se bebía alcohol. No se hablaba de sexo. Y creo que vi muy pronto el lado doloroso e hipócrita de eso".

Hefner dirigía Playboy desde sus lujosas mansiones -primero en Chicago y luego en Los Angeles-, y su marca inconfundible era su imagen fumando en pipa y con pijamas de seda, rodeado de modelos de Playboy disfrazadas de conejitas.

El empresario tuvo un programa de televisión, "Playboy After Dark", y en 1960 abrió una serie de clubes en todo el mundo donde las meseras vestían de conejita. En el siglo XXI volvió a la pantalla chica con un reality show por cable, "The Girls Next Door", en el que aparecía con tres novias en su mansión de Los Angeles.

Luego de sufrir una apoplejía, Hefner entregó el control de su imperio a su hija, Christie. Además tiene otro hijos: David, Marston y Cooper.

(ANSA).