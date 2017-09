27/09/2017 - Shlomo Mintz

Uno de los violinistas más importantes de nuestro tiempo, llega al Teatro San Martín

El violinista Shlomo Mintz (Israel) ofrecerá un recital el próximo jueves 28 de septiembre, a las 22 horas, en el Teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), dentro de la 57º edición del Septiembre Musical que organiza el Ente Cultural de Tucumán.

En su primera visita a nuestra provincia el notable violinista ofrecerá de Johann Sebastian Bach (1685-1750) Partitas para violín solo; Partita No. 1 en Si bemol menor, BWV 1002; Partita No. 2 en re menor, BWV 1004; y Partita No. 3 en Mi mayor, BWV 1006.

Críticos, colegas y público consideran a Shlomo Mintz como uno de los violinistas más importantes de nuestro tiempo, apreciado por su musicalidad impecable, por su versatilidad estilística e imponente técnica.

Es su exitosa y larga carrera de más de 50 años ha tocada y continúa tocando casi cada concierto de violín que ha escrito. Nacido en Moscú en 1957, dos años más tarde emigró a Israel con su familia, donde estudió con la renombrada Ilona Feher. A la edad de once años, hizo su debut en un concierto con la Filarmónica de Israel. En 2015 fue nombrado Solista Residente de la Queensland Symphony Orchestra (Australia), siendo esta la primera vez que una orquesta australiana tiene un solista como artista residente.