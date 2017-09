25/09/2017 - Salud

Expertos desaconsejan por peligrosa la colocación de piercing

El piercing es una "moda peligrosa" que preocupa a los médicos cubanos, llamados hoy por algunos especialistas a advertir a sus pacientes sobre lo que arriesgan al perforarse la piel.

Detalles.

"Convertido en una moda peligrosa entre los jóvenes, el uso del piercing es un tema que preocupa a los especialistas por las complicaciones, tanto locales o generales", expuso el diario oficial Granma en un largo artículo tomado de la Revista de Investigaciones Medicoquirúrgicas, una publicación especializada también cubana.

Las perforaciones y agujeros que se introducen en la piel como "adornos" con diversos objetivos suelen "usar" las cejas, la nariz, las orejas, los labios, la lengua, el ombligo y los genitales. Las cinco autoras de la investigación coinciden en que es "motivo de preocupación" que tales elementos del "arte corporal" se colocan por personas "que no tienen los conocimientos necesarios para resolver las complicaciones y reacciones adversas, que pueden ser graves".

Agregó un gran número de jóvenes "usan estos accesorios lo cual no puede pasar inadvertido, por todos los riesgos que esa preferencia implica, opinó una de las especialistas.

"Cuando tenía 14 o 15 años me abrí orificios en las cejas y en otras partes de la cara. Lo hice porque otros amigos lo hacían. Me comenzó a molestar uno de los aretes, el de la ceja, y decidí quitármelo. La herida se me infestó", narró a ANSA el estudiante de Medicina Ariel Guanche.

Hoy, como candidato a médico, estima que "ponerse esos adornos obedece a una etapa de inmadurez". Aseguró que conoce "a muchos jóvenes" que usan esos adornos.

El análisis publicado por Granma rechaza el piercing que se hace en forma de tatuajes y artículos de joyería. "Se usan en regiones anatómicas no tradicionales con una intención cosmética o una connotación sexual, es decir: aumentar el placer en el sexo, aunque en algunos casos se utiliza para producir dolor, presumiblemente por razones sadomasoquistas", explicó.

El criterio del artículo es que los aretes y objetos son para la persona para darse "cierto carácter distintivo de marginalidad, rebeldía, religión o membresía de un determinado grupo; para incrementar el placer sexual, o simplemente, para estar al día en lo que se usa".

El comentario no agrega estadísticas sobre el uso de esa moda en Cuba. Tampoco hace referencia a valores negativos culturales que pueda conllevar, sino simplemente al daño físico que puede causar. Un cálculo de especialistas citado por las autoras es que al menos una de cada cinco personas que se perforan la boca, sufrirá un problema de afección bucal.

También la falta de esterilidad en los instrumentos puede causar el sida, la tuberculosis y la hepatitis B, C, D y G. Otros daños son las lesiones vasculares, inflamación, dolor, infecciones locales así como la bacteriemia, transmisión de enfermedades, endocarditis, angina de Ludwing y otros padecimientos.

"Cuando un paciente consulte acerca de la posibilidad de colocarse un piercing, deberá ser informado de las posibles complicaciones según el lugar de implantación y de las medidas que deberá adoptar ante ello", aconsejaron a los médicos.