AMPLIAR La vieja hostería se convertirá en un moderno hotel

23/09/2017 - Tafí Viejo

De hospital para tuberculosos a una moderna hostería

En plena yunga taficeña y a casi 900 metros del centro de la ciudad se encuentra enclavada la hostería de Tafí Viejo “Atahualpa Yupanqui”. Sus inicios se remontan hacia 1946 cuando a través de la entonces “ayuda social femenina” se dispuso la construcción de un edificio de dos plantas con veinticuatro habitaciones, diez de ellas con baños privados destinado a lo que se llamaría “casa de descanso”, para enfermos de tuberculosis

Por eso, durante muchos años el lugar era conocido como la zona del “hospital”.

Al no concluir la construcción, una ley de 1949 facultó al Poder Ejecutivo a adquirir el predio por compra o expropiación para destinarlo a hotel de turismo. Sin embargo no se cumplió el objetivo y la Municipalidad, gestionó la transferencia del edificio, para su explotación por el término de 10 años. Esta situación no afectaría los recursos presupuestarios ya que los gastos de acondicionamiento se autofinanciarían, además tendría una influencia positiva en cuanto a la economía y al progreso de la ciudad. Pero el estado de abandono y el elevado costo para su refacción hizo que este emprendimiento también quedara sin efecto. Finalmente, en la década del 80, el edificio fue totalmente refaccionado para cumplir sus funciones como hostería municipal.

De este modo, fue utilizado para turismo social y en ella se realizaban las “escuelitas de verano” destinado a los niños, donde se hacían talleres, tareas recreativas, natación, entre otras actividades.

Con los años, al no cumplir con los fines, nuevamente comenzó a sufrir un importante deterioro, hasta que en el 2016, al asumir como intendente Javier Noguera, prometió que entre sus principales proyectos se encontraba la ampliación y remodelación del edificio.

Hoy, esa promesa se hace realidad. Tafí Viejo cuenta con una hostería de primer nivel, cuya principal intención es que la ciudad vuelva a ser una zona de veraneo, donde turistas de todo el país puedan disfrutar de una especial atención, un clima ideal y de un paisaje maravilloso. La inauguración está prevista para el 27 de septiembre.

Modernidad, cultura y disfrute

La hostería tendrá cuatro unidades de negocios bien definidas que funcionarán de manera individual, con administración 100% municipal. Por un lado se encuentra el hotel propiamente dicho, que en una primera etapa dispondrá de 15 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, cerraduras con tarjeta magnética y detalles de diseño de primera calidad. Posteriormente se prevé la construcción de otras 15 habitaciones distribuidas en tres plantas, con un ascensor como acceso adicional. Tendrá restaurante para más de 100 comensales, una sala de conferencias, spa y museo. Además habrá una espaciosa cava de vinos que se construyó en el sótano, a la que se accede por una escalera ubicada en el mismo salón y que también podrá ser visitada por los comensales.

En este sentido, Jorge González Leccese, encargado del lugar informó que trabajarán 20 personas, todos taficeños, que ya fueron seleccionadas y están en proceso de capacitación. Toda la obra se realizó con recursos municipales y alcanzó los 12 millones de pesos.