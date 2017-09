AMPLIAR Zelaya junto a Etcheverry

21/09/2017 - UNT

"La educación en Argentina tiene serios problemas"

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) recibió, a través de su decano, Ricardo Zelaya, al profesor Guillermo Jaim Etcheverry, destacado educador y médico, quien además fue rector en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), en el periodo 2002 – 2006.

En este sentido, Zelaya destacó que “en el marco del cambio curricular que queremos implementar la visita de este destacado docente es muy importante. Además de ser educador, es un prestigioso médico e investigador”.

Etcheverry, llegó a Tucumán invitado por la Facultad de Ciencias Económicas, para disertar sobre “Educar en la sociedad actual”. Charla que realizará hoy a las 21 en el Teatro Rosita Ávila.

Al respecto, el especialista, opinó que “la educación en Argentina tiene serios problemas, esto se debe a que hay muy pocas personas con educación media completa para las fuerzas de trabajo. Mucho menor que en los países desarrollados”.

Además, sostuvo que “existe una enorme desigualdad en el nivel educativo, las personas de mayor poder adquisitivo reciben mejor enseñanza que las de menor nivel. La situación es muy grave y no se está dimensionando la crisis en la que estamos”.

Respecto al perfil del egresado de Medicina, indicó que “lo importante es que la Facultad se adecúe a los nuevos tiempos, pero es fundamental no perder la dimensión humana” y añadió: “Existen nuevas tecnologías que ayudan al médico, sin embargo la Medicina sigue siendo el arte de entender al otro, al que sufre y necesita ayuda”. Por lo tanto “no hay que perder de vista que a pesar de que contamos con herramientas nuevas, hacemos lo de siempre, implementar la comprensión humana de ese otro que pone en manos del médico lo único que tiene, su propia vida.

El doctor Guillermo Jaim Etcheverry es ex rector de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Conicet y, entre otros cargos, fue decano de la Facultad de Medicina de esa universidad. Profundamente dedicado a la educación, Jaim Etcheverry no sólo ha ocupado numerosas cátedras sino que es también autor del best seller La tragedia educativa, que en 1999 recibió el premio al mejor libro sobre educación del año.