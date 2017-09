20/09/2017 - Tucumán - Iguazú

El turismo inicia una etapa de crecimiento en Tucumán

Empresarios del rubro coincidieron en que la conectividad entre Tucumán y el NEA abrirá nuevas posibilidades de desarrollar y potenciar la actividad turística de la provincia. En ese aspecto, consideraron que es necesario el apoyo entre el Estado y el sector privado.

El presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina, recordó que comenzaron a operar tres frecuencias semanales al hub aerocomercial de Lima (Perú) y lanzarán tres nuevos vuelos por semana hacia Santiago de Chile, a través de Latam.

Con respecto a Avianca, aerolínea de matriz colombiana, expresó: “Para nosotros el vuelo de Avianca a un destino como Iguazú que tiene una afluencia turística que en septiembre superó el millón de visitantes, posibilitará traer turistas a Tucumán a través de Misiones, ahorrando el camino que antes tenía que hacer por Buenos Aires”.

Giobellina explicó que con la creación del Parque Nacional Aconquija en Tucumán, será necesario coordinar tareas consultando, por ejemplo, por los administradores del Parque Nacional Iguazú.

Miembros de la comitiva del viaje inaugural de Avianca, que partió esta madrugada desde el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo con rumbo a Puerto Iguazú, expresaron sus expectativas.

“Abrir las rutas aéreas nos va a generar la posibilidad de salir a vender nuestro destino, Tucumán, en un destino clásico del turismo extranjero que es Iguazú”, afirmó Martín Remo, representante del hotel Sheraton.

Para las agencias de viaje que trabajan como operadores receptivos de pasajeros implica “abrir un canal que vincule distintas provincias y regiones del país con Tucumán” para atraer a más turistas, valoró Santiago Lobo, de Uma Travel. “El turismo es una actividad transversal que no solamente beneficia a las agencias de viajes y hoteles, sino también a restaurantes y todos los servicios de la ciudad: taxis, farmacias y supermercados, todo crece a medida que crece el turismo”.

Aseguró que el anhelo del sector turístico, de ampliar la conectividad, no podría haberse logrado sin apoyo del Estado: “Es un contexto ideal, no nos imaginamos otra manera de trabajar que no sea de la mano del Gobierno, es lo que hacemos desde la Cámara de Turismo de Tucumán: el esfuerzo mancomunado y la estrategia planificada en conjunto, entre Estado y los privados”.

El sueño de tener vuelos que conecten el NOA con el NEA era un largo deseo esperado desde hace 10 años, según el presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Héctor Viñuales. “Comenzamos a transitar un camino distinto; es una bisagra dentro de la economía de Tucumán. Si no hay accesibilidad (hacia nuevos destinos) no hay manera de hacer negocios sustentables”, consideró.

Los vuelos permitirán que pilotos de parapente de Perú, Chile y ahora Iguazú puedan llegar de forma más sencilla a la provincia, sobre todo en el mes de noviembre cuando se celebre el Campeonato Argentino de Parapente.

“La nueva conectividad aérea nos abre puertas. Tenemos en noviembre el Campeonato Argentino de Parapente y ya tenemos inscriptos pilotos de Lima y Chile que antes no venían a Tucumán. Ahora veremos qué pasa con Iguazú, que es la nueva opción. Antes tenían que viajar a Salta y conectar desde ahí para ir a Misiones”, dijo Sergio Buhaza de Loma Bola Parapente.

El empresario consideró que los sectores privados “deben trabajar en pos de que Tucumán sea una nueva opción”, mientras que valoró el apoyo del Ente de Turismo, de la Provincia, del Siprosa: “son prácticamente nuestros en todos los eventos”.