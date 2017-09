18/09/2017 - Durante el allanamiento

Detienen a una integrante de la comunidad mapuche

Elizabeth Loncopan fue detenida en su casa del Pu Lof en Resistencia de Cushamen y trasladada a la Comisaría Primera de Esquel. "No nos dicen cuáles son los motivos de su detención”, manifestó una de las voceras de la comunidad.

En medio del allanamiento con más de 300 efectivos de diferentes fuerzas de seguridad, perros, drones y helicópteros en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, miembros de la comunidad denuncian que la Policía Federal detuvo a Elizabeth Loncopan y la trasladó a la Comisaría 1 de Esquel.

“Todavía no nos dicen cuáles son los motivos de su detención”, manifestó Romina Jones, de la comunidad mapuche. Loncopan, al ser trasladada por la policía, dijo a la prensa: "Estaba dentro de mi casa, (los policías) iban a buscar elementos y terminan con mi detención. Me señalan por ser la persona que increpó a Otranto".

“No sabemos nada ni tampoco sabemos cómo está la gente que todavía se encuentra en la Pu Lof”, alertó en comunicación con C5N Jones y además responsabilizó directamente al Gobierno sobre lo que podría pasar. “Es un nuevo atropello del juez Otranto, de la fiscal Silvina Ávila, del presidente Mauricio Macri y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich”, denunció.

Desde las 5 de la mañana de ayer, efectivos de distintas fuerzas de seguridad allanan la comunidad pu lof por orden del juez Otranto. El operativo fue condenado por los organismos de derechos humanos, por miembros de la comunidad e incluso por el hermano de Santiago Maldonado, a quien no dejaron entrar a observar el operativo a pesar de que es parte querellante de la investigación.

En tanto, Soraya Maicoño, miembro de la comunidad mapuche Resistencia en Cushamen, aseguró que Santiago Maldonado "no se ahogó" en el río Chubut, como sostuvo como hipótesis el juez federal Guido Otranto. "Santiago no se ahogó, los que estaban ahí de testigos saben que no se ahogó", remarcó a Radio 10 al ser consultada sobre las declaraciones del juez.

"La situación que estamos viviendo está siendo cada vez más agotadora y hostigante, tanto de parte del poder político como del mediático y el judicial", aseguró Maicoño.