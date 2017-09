17/09/2017 - Taiana

Cristina: "Después de las elecciones de octubre viene la fase del gran ajuste"

La candidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana relanzó ayer su campaña con un multitudinario acto en Florencio Varela, donde advirtió que luego de las elecciones de octubre, el Gobierno pasará a la ofensiva con una "segunda fase del ajuste", que incluirá un plan de "precarización del trabajo" y "de los derechos y libertades".

Detalles.

Luego de ganar las PASO bonaerenses en el mes de agosto pasado, el frente Unidad Ciudadana , con Cristina de Kirchner a la cabeza, relanzó la campaña en Florencio Varela de cara a las elecciones legislativas de octubre. Con duras críticas al Gobierno, la expresidente declaró: "Hay momentos donde es necesario deponer diferencias porque si hasta hora tuvimos una primera fase del ajuste, se viene después de las elecciones de octubre el gran ajuste".

Desde el parque municipal de esa localidad de la Provincia y con el foco puesto en obtener una banca en el senado para su compañero de fórmula, Jorge Taiana, la candidata también lanzó mensajes a dirigentes peronistas que acompañarán a otras fuerzas en las próximas elecciones. " Por ahì nos peleamos un poquito con Jorge y después nos amigamos. Ni soy rencorosa yo, ni él antepone sus intereses personales ni individuales a los del conjunto. Nosotros no recitamos, nosotros lo llevamos a la práctica" , afirmó la exmandataria.

En este aspecto, la candidata se refirió a la carta pública que escribió a los ciudadanos y que fue respondida por figuras como Florencio Randazzo y Sergio Massa y, pese que aclaró que no iba dirigida hacia ellos, les agradeció haberse tomado "un instante para la reflexión". También agradeció el llamado a votarla que realizó José Luis Gioja, presidente del PJ nacional.

En este sentido, la candidata a senadora dijo que " luego de las elecciones de octubre se viene la segunda parte del ajuste " y exhortó a la sociedad a votar con "responsabilidad". Lo que pase después de octubre depende de candidatos y dirigentes pero también es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, si está dispuesta a darle un cheque en blanco al Gobierno para que siga el ajuste", lanzó.

"Ahora vienen por la precarización que es algo más que amalas condiciones de trabajo, más que un mal salario: es el temor, la inseguridad permanente de que te pueden sacar el trabajo y entonces aceptas cualquier condición que te pongan", analizó durante su alocución. Y prosiguió: "Se sabe que todos los aumentos fueron pospuestos para después de octubre".



Por otra parte, Cristina se refirió a la desaparición del joven Santiago Maldonado, del que no se sabe nada hace casi cincuenta días, y sostuvo: "Sería bueno que ante un hecho tan conmocionante, un presidente sea la voz que todos los ciudadanos esperamos, eso también es ser republicano y democrático".

Con un nutrido palco conformado por diversos intendentes y figuras del peronismo bonaerense, Cristina afirmó que la sociedad demanda "una oposición seria, firme y concreta frente a un modelo que solo empeora desde Arsenal hasta aquí", en referencia al acto en el estadio del equipo sureño con el que Unidad Ciudadana se presentó ante la sociedad en junio pasado.

Ademàs, la referente de Unidad Ciudadana criticó directamente al presidente Mauricio Macri, a quien acusó de integrar un Gobierno de empresarios aunque afirmó que "la Política de un país no depende de la profesión que tenga el mandatario, sino de sus convicciones". "No sé quién les ha metido en la cabeza que no tenemos que producir nada porque no somos competitivos. No es cierto", expresó.

La gran disputa de octubre próximo en la Provincia estará puesta en obtener una banca para un tercer senador. Unidad Ciudadana y Cambiemos, con Esteban Bullrich a la cabeza, buscarán quedarse con ese escaño que le permitirá a Jorge Taiana o Gladys González ingresar a la Cámara alta.