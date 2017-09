AMPLIAR La vieja ley chilena forzaba a los trabajadores a cargar hasta 50 kilogramos de peso.

17/09/2017 - 25 kgs

Es Ley en Chile el limite a la carga humana

Ayer entró en vigencia la denominada "Ley del saco" mediante la cual los trabajadores en Chile no podrán cargar más de 25 kilos, los hombres, y 20 kilos, las mujeres y menores de 18 años.

Detalles.

La Ley 20.949 viene a actualizar el peso máximo de carga humana cuando no existe maquinaria que pueda realizar esa labor, y reemplaza el límite de 50 kilos que regía hasta ayer. Según la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), construcción y agricultura junto a transporte, comercio y hospitales, son los sectores económicos con más trabajadores que levantan sobrepeso, con sus consecuencias graves para la salud.

Entre 2015 y 2016, construcción y agricultura fueron los sectores más multados por empleados que cargaban más del peso máximo establecido por ley. Las empresas que no cumplan con la normativa podrán ser sancionadas con multas de hasta 4.500 dólares. Algunas compañías ya adecuaron el peso de sus sacos, de 42,5 a 21,25 kilos, en el caso de la cementera Polpaico, y 25 kilos en Cemento Melón. Alicia Contador, experta en seguridad laboral industrial, explicó a ANSA que la nueva ley "apunta al cuidado de la salud de los trabajadores y mecanizar las tareas, porque a partir de ahora en cargas superiores vas a tener que usar implementos mecánicos". Abundó que los estudios demuestran que "físicamente, el ser humano lo máximo que puede cargar es 25 kilos, pero -advirtió- ello también tiene que ver con la frecuencia". Citó a los distribuidores de cilindros de gas que soportan carga todo el día. Habrá guías para determinar cuál es la situación de cada trabajador y afirmó que la responsabilidad de que se aplique la ley, no es del trabajador, "es del empleador".

Relativizó el probable mayor costo para la industria, pus en el futuro "va a significar un menor costo para el país porque en Chile son muchos las personas con problemas osteo-musculares". Llamó la atención también que debe haber una cambio cultural en la sociedad que refuerce la importancia de la seguridad y la salud, pues los sacos de papas ya no van a poder ser de 50 kilos o estos van a tener que cargarse con implementos mecánicos. El trabajador también debe entender que el máximo es de 25 kilos. El obrero de la construcción Cristián Moscoso (45 años), contó a ANSA que todos los días carga entre 50 y 60 kilos en el área de moldajes. Respecto de la ley, expresó que los trabajadores a trato no se ponen a pensar en cuánto están cargando porque "la pega hay que sacarla, y apuradito".

Reconoció que se tiene poca conciencia, que ellos mismos van a buscar los materiales "cosa que el trabajo salga antes, porque así nos dan más lucas (dinero)".

El lleva meses con una tendinitis en el hombro, un dolor que no lo deja dormir en las noches, no obstante igual sale a trabajar, en algunas ocasiones, a las 5 de la mañana porque tiene que cruzar toda la ciudad para llegar a la obra. Ahora está laborando de noche y se muestra escéptico de que en su sector se vaya a aplicar la ley: "En la construcción no hay control, no fiscalizan n'a".

Cree que lo mismo va a pasar en las panaderías donde los pionetas se echan a la espalda de a dos y hasta tres sacos de 20 kilos de harina. En la Vega, añadió, "es lo mismo, los sacos de papas son de 50 kilos".

Al insistirle que el espíritu de la ley es que estas labores se mecanicen, respondió: "sería lo ideal porque uno se jode los brazos, la espalda".

Consultado si le ha dicho al jefe lo que le ocurre, indicó que la respuesta es: "haga lo que pueda".