13/09/2017 - ¿Dónde está Santiago Maldonado?

En Diputados quieren escuchar a la ministra Patricia Bullrich

Mientras la ministra de Seguridad sigue apostando a despegar a la Gendarmería como institución de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, en la Cámara baja el bloque del Frente para la Victoria planteó la necesidad de que asista al recinto para dar explicaciones y escuchar a los legisladores.

La sesión de Diputados de esta tarde se transformó en un nuevo escenario público donde la pregunta "¿Dónde está Santiago Maldonado?" volvió a resonar. El bloque de Frente para la Victoria, a través de su presidente Héctor Recalde solicitó la interpelación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que dé explicaciones sobre "cómo están las investigaciones en torno a la desaparición forzada" del joven de 28 años, que fue visto por última vez el 1 de agosto durante la represión de la Gendarmería a la comunidad mapuche del departamento de Cushamen.

“No queremos hacer política partidaria con esto, pero sí queremos saber la verdad. Si todos nosotros queremos contribuir directa o indirectamente en las investigaciones, tenemos que ser auxiliares de la Justicia y del Poder Ejecutivo”, sostuvo Recalde, según el Parlamentario.com, al recordar que el bloque del FpV presentó un proyecto de resolución para que Bullrich, responsable del accionar de la Gendarmería, asista a la Cámara baja.

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, volvió a criticar a Bullrich porque "lo único que hizo fue crear un cono de silencio y bajar una protección de Gendarmería en vez de ponerse de nuestro lado".

“Hay una serie de pruebas que se podrían haber realizado y no se hicieron”, agregó Recalde y pidió que la ministra escuche a los legisladores para "contestar las inquietudes y aportes" que se puedan hacer. Bullrich hizo una fuerte defensa de la Gendarmería desde el primer día de reclamo por la aparición con vida del joven y fue en el Congreso, ante la comisión de Seguridad del Senado, donde confirmó su cruzada en defensa de la fuerza e incluso arrojó hipótesis falsas sobre la causa.

Antes, la ministra había rechazado dar explicaciones en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, presidida por Victoria Donda, quien ayer volvió a criticar el accionar de la ministra al asegurar que "le miente a la sociedad cuando afirma que existen otras hipótesis que alejen la responsabilidad de la Gendarmería”.

Por su parte, durante la sesión de hoy, el diputado Remo Carlotto advirtió que desde el Gobierno “se está buscando generar una confusión respecto a la desaparición forzada de personas en la época de la dictadura y a la desaparición forzada de Santiago Maldonado” y aclaró que cuando se incorporó la figura en el Código Penal, recién en 2011, se lo hizo para casos individuales y "no como hecho sistemático” como ocurrió en el gobierno de facto. En ese sentido, indicó que el Estado es responsable por la “falta de información” y “la toma o no toma de decisiones”.

Los legisladores también aprovecharon el homenaje por los 41 años de la Noche de los Lápices para recordar a los jóvenes detenidos-desaparecidos aquella noche de 1976 y pedir por Santiago. “No se le puede pedir prudencia a la juventud en medio de una nueva desaparición como es la de Santiago Maldonado”, indicó la diputada del bloque del FIT Soledad Sosa, quien reivindicó los reclamos surgidos de los centros de estudiantes de las escuelas porteñas, hoy tomadas contra la reforma educativa porteña.

Desde el Frente Renovador, Cecilia Moreau pidió no asociar la actualidad con la época de la dictadura, pero aclaró que “han pasado 44 días sin saber nada de Santiago Maldonado, y el Gobierno no da la cara y eso no puede ocurrir, porque es desidia” y criticó a Bullrich por haber dicho “tres veces cosas distintas de los hechos”.