13/09/2017 - Senadores

Se quiebra el pacto de silencio sobre torturas durante la dictadura de Pinochet

La comisión de Derechos Humanos del Senado chileno aprobó por tres votos a favor y dos en contra la iniciativa de legislar para acabar con la "mordaza" que impide revelar un documento con datos de tormentos y prisiones políticas durante la dictadura.

Detalles.

El proyecto en discusión tiene la finalidad de legislar y quebrar la moratoria de 50 años que impone no revelar los antecedentes del Informe de la Comisión Valech sobre tortura y detenciones bajo la tiranía de Augusto Pinochet (1973-1990).

El documento elaborado en 2004 contiene más de 30 mil testimonios de sobrevivientes de las cárceles clandestinas, pero existe prohibición de abrir su contenido.

La presidenta Michelle Bachelet decidió el lunes poner discusión inmediata al proyecto que levanta el secreto y permite poner los antecedentes ante los tribunales.

El senador socialista Juan Pablo Letelier sostuvo que "se buscó un muy buen equilibrio" y que "los testimonios no se publicarán en Internet, sino solamente los tribunales van a acceder a dichos testimonios como ya pueden hacerlo a las declaraciones contenidas en el Informe Rettig y Valech II".

Añadió que la Corte Suprema, a través de un auto acordado, deberá establecer cómo se garantizará la reserva de identidad.

"Esto último no impedirá que los responsables de los crímenes sean perseguidos", aseguró el parlamentario.

La iniciativa, no obstante, causó polémica, incluso al interior del oficialismo. Aunque valoró la iniciativa de Bachelet, el ex presidente Ricardo Lagos (2000-2006) salió a defenderse de las acusaciones que lo señalan como el responsable de haber impuesto el silencio para garantizar la impunidad de los torturadores.

"Yo no he sido parte de ningún pacto de silencio. Lo que hice fue para que se supiera la brutalidad que vivimos; para las nuevas generaciones", escribió el ex mandatario en Twitter.

"Se garantizó el anonimato para proteger a las víctimas y de este modo pudieran atreverse a relatar ese momento tan doloroso”, aseguró.

Este ha sido el principal argumento de personeros del oficialismo y de la oposición para oponerse a levantar el veto informativo por 50 años. El presidente del Senado, el demócrata cristiano Andrés Zaldívar, afirmó que "cada uno es dueño de su propia declaración y si se quiere utilizar una declaración dramática, yo conozco casos en que fueron sujetos a zoofilia, obligadas por torturas, y esa persona declaró ¿No tiene derecho esa persona a guardar su intimidad frente a sus nietos, sus hijos, su familias?".

La abogada de derechos humanos, Carmen Hertz, replicó que "hay estándares internacionales que dicen relación con crímenes de lesa humanidad donde la sociedad no sólo tiene el derecho sino que necesita conocer estos documentos, sean o no relevantes, pero los tribunales tienen el derecho a saberlo".

Aclaró que esto "no es que vaya a salir en los diarios". Respecto de la privacidad de las víctimas, indicó que "siempre hay que resguardarla", pero recordó que la moratoria se puso después de que se entregaran los testimonios.