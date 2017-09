12/09/2017 - Inclusión

Fortalecen a emprendedores de la Economía Social

Emprendedores de la Economía Social de la zona sur de San Miguel de Tucumán recibieron la visita del ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin y del secretario General de la Gobernación, Pablo Yedlin.

Los funcionarios se interiorizaron sobre la situación y entregaron insumos, equipamientos y herramientas para fortalecer los proyectos productivos.

Gabriel y Pablo Yedlin visitan emprendedores socialesVisitaron a Cristina Estrada, quien lleva adelante una peluquería y a Walter Melián, quien se desempeña en la construcción.

“Nuestro trabajo es estar en contacto con la gente, interiorizarnos de la situación de cada uno y aprender de ellos para poder ayudarlos mejor”, expresó el titular de Desarrollo Social. “Hoy acompañamos a estos dos emprendedores, uno de peluquería y otro de albañilería, con el objetivo de apoyarlos en este difícil momento por el que atraviesa el país, en donde las políticas públicas de Nación no ayudan a la gente más vulnerable”.

A su vez, indicó que “nosotros conocemos las dificultades que atraviesan y, a través del esfuerzo del gobierno provincial, continuaremos trabajando por su bienestar e intentaremos contribuir al crecimiento de cada proyecto”.

Por su parte, el coordinador del Consorcio de Microcréditos, Miguel Cerviño agregó que “con los materiales entregados, los trabajadores podrán potenciar sus servicios y maximizar sus producciones. Es nuestra obligación poder contribuir en los emprendimientos de las personas que más lo necesitan”.

Emprendedores destacan el acompañamiento del Estado

Cristina, que tiene un emprendimiento en peluquería en la zona de Villa Alem, expresó: “Gracias a una amiga me comentó de la ayuda que brindaban a los emprendedores en el ex predio ferial. Allí pude inscribirme, me asesoraron. Ahora estoy recibiendo mobiliario y herramientas para poder empezar con mi peluquería en casa” y añadió: “La verdad que el acompañamiento del Ministerio en esta etapa de mi emprendimiento resultó fundamental y estoy muy agradecida a todo el equipo de Economía Social”

Walter, emprendedor de la construcción de barrio 11 de Marzo, agradeció “el aporte de Desarrollo Social, ya que yo antes trabajaba transportando cosas con un pequeño carro y me quedé sin trabajo cuando la Municipalidad me lo secuestró. Me dirigí al ex predio ferial y allí me orientaron de cuáles eran los pasos a seguir. Como tenía conocimientos en albañilería y ellos podían ayudarme para un emprendimiento”, por eso, comentó que “hoy estoy muy feliz, ya que me facilitaron una hormigonera, andamios y las herramientas que me permitirán trabajar de lo que me gusta y contribuir para que a mis cinco hijos no les falte nada”.

La Dirección de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, apunta a realizar acciones de promoción y asistencia técnica para el desarrollo económico-productivo de personas y grupos de una comunidad, en vistas a mejorar la calidad de vida familiar y comunitaria. Además, es el área encargada de brindar asistencia técnica a pequeñas unidades económicas productivas individuales y colectivas, que contribuyan al fortalecimiento de las estructuras productivas locales. Para mayor información, dirigirse a las oficinas de Economía Social que funcionan en el Ex Predio Ferial Norte, Charcas 51.