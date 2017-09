11/09/2017 - Por proteger represores

Pérez Esquivel rechazó la visita de Netanyahu

El Premio Nobel de la Paz recordó que el primer ministro israelí rechazó en mayo la extradición de Teodoro Aníbal Gauto, exagente del Batallón 601 y prófugo de la justicia argentina. Gauto está acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de La Cacha durante la última dictadura cívico-militar.

El premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, rechazó la llegada al país del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al asegurar que "brinda protección a un represor de la última dictadura argentina".

"No sólo él mismo está acusado de haber cometido crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional por matar civiles bombardeando escuelas, hospitales y mezquitas de Palestina, sino que además le brinda protección a un represor de la última dictadura argentina", denunció el titular del Serpaj, sobre la negativa del gobierno israelí de extraditar a Teodoro Aníbal Gauto, exagente del Batallón 601.

"No me extraña que este Presidente, tan empeñado en desconocer los 30 mil desaparecidos por la dictadura militar, en minimizar la política de DDHH, y desconocer la desaparición forzada de Santiago Maldonado, tenga buenas relaciones con un protector de represores. No es casual que no hablen de terrorismo de Estado", añadió Pérez Esquivel, quien recordó que Gauto está prófugo de la justicia argentina y con pedido de captura internacional de Interpol, acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de La Cacha durante la última dictadura cívico-militar.

De todas maneras, el titular del Serpaj sostuvo que "Macri tiene la obligación legal y moral de exigir a Israel la extradición de Gauto a la Argentina para que sea juzgado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura". Gauto fue encontrado en febrero de 2015 en Israel, protegido por la Ley de Retorno que tiene ese país, y en mayo de este año Netanyahu decidió rechazar su extradición.

En la agenda de Macri y el primer ministro de Israel —primera vez en la historia que la máxima autoridad de ese país llega en visita oficial a la Argentina— no aparecen los derechos humanos, los juicios por los crímenes de la dictadura ni el conflicto palestino. Netanyahu llega como parte de una gira de negocios por algunos países de América Latina acompañado por unos 30 empresarios.