Twitter estudia una "tormenta de tuits"

Twitter evalúa una "tormenta de tuits"

11/09/2017 - Tecnología

Twitter estudia la posibilidad de permitir el envío de mensajes más largos que los tradicionales 140 caracteres, pero sin remover el límite que hasta ahora distinguió al microblog.

Detalles.

La compañía, en efecto, trabajó en la función "tweet storm", una "tormenta de tuits" que divide en forma automática un mensaje largo en múltiples tuits, publicándolos en forma simultánea.

La función, aún no testeada públicamente, fue inmortalizada en la app de Twitter para dispositivos Android y difundida por Matt Navarra, responsable de las redes sociales de The Next Web.

Permite al usuario escribir un único mensaje, dejando a la app la tarea de dividirlo y publicarlo. La novedad, cuya fecha de lanzamiento no se conoce, permite postear mensajes en forma concatenada de modo simple.

Hasta hoy, en efecto, para ir más allá de los 140 caracteres hay que escribir un segundo tuit y publicarlo como si fuera una respuesta al primero.