11/09/2017 - Desarrollo Social

Yedlin cuestionó a Nación por decreto que atenta contra discapacitados

Mediante el Decreto 698/17, el Gobierno Nacional decidió disolver la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales que dependía del Ministerio de Desarrollo Social.

Como consecuencia, se creó la Agencia Nacional de Discapacidad constituido como un ente descentralizado en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, con autarquía económico-financiera y personería jurídica propia.

La medida generó inquietud en las áreas de Discapacidad de las provincias, a raíz de su intempestividad y la falta de consulta a los organismos provinciales del área.

“Creo que han tomado la decisión por un desconocimiento de lo que es y cómo funciona Conadis”, afirmó el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin. “Me genera mucha preocupación el DNU que suprime Conadis y la Comisión Nacional de Pensiones para crear una agencia. ¿Para qué se preocupan de una elección legislativa si todo lo van a hacer por Decreto?”, agregó.

Yedlin explicó que “Conadis integra en su directorio al Estado en las áreas de Salud, Educación y Desarrollo Social entre otros organismos, a personas con discapacidad en organizaciones que representan y a prestadores”.

En ese sentido, consideró: “La medida va a generar inseguridad entre personas con capacidad, sus familias y los prestadores”. Además, aseveró que “es necesaria la participación de todos y es obligatorio por la Convención que personas con discapacidad participen en los diseños de las políticas que los incumbe”.

En tono crítico, afirmó: “Está mal que no lo podamos debatir en el Congreso, que no lo hayan advertido en el Consejo Federal y que no participen las personas con discapacidad”.

Por otro lado, manifestó con preocupación que “no sabemos qué pasará con la pensiones nuevas por discapacidad. Todos los días escucho en los barrios a familias con hijos con discapacidad que esperan desde hace mucho tiempo que les llegue la pensión y ahora reemplazan la Comisión”.

Destacó finalmente que “sacaron pensiones a personas con discapacidad aunque algunas dicen haber reintegrado, pero la provincia nunca es notificada”.

Por su parte, el director de Discapacidad de Tucumán, Hugo Jovanovics, que depende de la cartera social provincial, expresó: “Esta decisión nos genera preocupación; a fines de julio fue el último Consejo Federal de Discapacidad y no advirtieron nada sobre la medida, por ende, no se consultó a ninguna de las provincias ni los miembros permanentes del Consejo”.

“Lo hacen por un decreto de necesidad y urgencia, aduciendo que no hay tiempo legislativo pero no había motivos para disolver la Conadis de golpe”, opinó.

Puso en duda que las intenciones sean jerarquizar el área como explican desde el Gobierno nacional. “Nos provoca dudas que el mismo gobierno que le quita las pensiones a la gente, disuelva la comisión y arme una agencia dentro de la órbita de la Presidencia”.

Al mismo tiempo, el funcionario indicó que no se aclara qué ocurrirá con el Consejo Nacional de Discapacidad, que era presidido por Conadis. “En las funciones de la Agencia que expresa el decreto no aparece y queda en una nebulosa”, advirtió Jovanovics.

Por otro lado, el decreto traslada las otras pensiones no contributivas, como Madres de 7 Hijos y Graciables, desde el Ministerio de Desarrollo Social a la ANSES. Además, suprimió el Consejo Nacional de las Mujeres para reemplazarlo por el Instituto Nacional de las Mujeres en el marco de la cartera que conduce Carolina Stanley.