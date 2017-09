11/09/2017 - Comunas

Tucumán reclamará por la restricción del consumo de azúcar

El gobernador, Juan Manzur, sostuvo en rueda de prensa que firmó un decreto que instruye a la Fiscalía de Estado a presentarse en Córdoba, para reclamar como inconstitucional la reciente medida que limita el consumo de azúcar en la capital de esa provincia.

Es una situación que no responde a ningún criterio, no tiene ningún sentido. (La resolución de restringir el consumo de azúcar) no tiene ningún justificativo de ninguna naturaleza. Por eso, en el día de hoy firme un decreto dando instrucciones precisas a la Fiscalía de Estado para que se presente en Córdoba, y que diga que esta norma es totalmente inconstitucional, una aberración”, aseveró el primer mandatario tucumano.

La ordenanza del municipio cordobés expresa que el azúcar, en azucareros o sobres que permiten su uso discrecional, no estará a disposición de los consumidores de locales gastronómicos, salvo que el cliente lo solicite.

La disposición afectaría la principal actividad económica de la provincia, de la que viven más de 6000 familias tucumanas, explicó el gobernador. “Vamos a defender a Tucumán, porque Tucumán es azúcar y no puede un municipio de Cambiemos dañar así a nuestras economías regionales. Por eso es que nos vamos a presentar, iremos como corresponde a la Justicia, para que diga que esa ordenanza no es legal”.