10/09/2017 - Vice uruguayo

Mujica respaldó al renunciante Sendic

El ex presidente José Mujica respaldó ayer la decisión del vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, quien ayer anunció su intención de renunciar al cargo por las acusaciones de corrupción que enfrenta, mientras la oposición se mostró sorprendida y criticó a la coalición oficialista pero también la llamó a “reencauzar" el gobierno y la política a partir de este caso.

Detalles.

Mujica opinó que, al anunciar su dimisión, Sendic “colocó como prioridad la unidad” del Frente Amplio (FA) centroizquierdista gobernante y exhortó a los dirigentes de la coalición a no incurrir en “una política de aplastamiento” al sector interno del vice. La Lista 711, el grupo en el que milita Sendic dentro del FA, tiene tres diputados y un senador en el Parlamento.



“No se puede escupir en un ojo a alguien y al otro día pedirle los votos para que te acompañe, no es inteligente”, advirtió Mujica.

“A mí me preocupa la estabilidad del gobierno; si hay un error, me parece que hay que tomar medidas y señalarlo, pero no pisotear ni ofender”, agregó el ex mandatario en diálogo con el canal Telemundo 12, citado por la agencia de noticias Uy.press.

Mientras tanto, el senador Luis Lacalle Pou -hijo del ex presidente Luis Lacalle y miembro del Partido Nacional (blanco)- afirmó que con la decisión de Sendic “empieza a culminar una crisis política que estuvo marcada por la falta de ética y por el engaño”, y llamó a “reencauzar la política”.