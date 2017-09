10/09/2017 - Violencia institucional

Milagro Sala: "Patricia Bullrich tiene que renunciar y su jefe de gabinete también"

Lo dijo la dirigente social y presa política en el marco de una entrevista radial. Además, afirmó: “Convirtieron mi casa en una cárcel, tengo 10 cámaras en mi casa y 16 gendarmes custodiándome".

En el marco de una entrevista radial con el pograma Crónica Anunciada, en FM La Patriada, la dirigente social y presa política, Milagro Sala, habló sobre las condiciones de su detención y diversas vulneraciones a los Derechos Humanos bajo el gobierno nacional de Mauricio Macri. De esta forma, la líder de la Tupac Amaru afirmó: “Convirtieron mi casa en una cárcel, tengo 10 cámaras en mi casa y 16 gendarmes custodiándome, que me roban la electricidad para mantener su puesto de vigilancia. Tengo que salir a la mañana, a la tarde y a la noche a dar cuenta que estoy acá; y también me pusieron la pulsera. Ni a los genocidas los trataron como a mí”.

Además, cuestionó al juez Pullen Llermanos: “Que le pregunten al juez si el problema conmigo es una cuestión de piel, porque continuamente me están hostigando. Acá no se respetó la resolución de la CIDH. El juez me pasó de una prisión a otra prisión, soy la única mujer en el mundo que construyó una casa para que sea su cárcel. Esto es incumplir con los organismos de derechos humanos internacionales, todos los días me hostigan con algo nuevo”, explicó.

“No me han beneficiado en nada con la domiciliaria. Son muy pocas las alegrías que tengo con respecto a la tristeza que me han generado, me han aislado de todo, me están haciendo un desastre anímicamente. Esto es una tortura china, de a poco van avanzando”, profundizó Milagro.

Por otro lado, se refirió a la desaparición forzada de Santiago Maldonado y se solidarizó “con la familia de Santiago Maldonado”, a su vez que exigió “la aparición con vida ya, que dejen de encubrir a los gendarmes. Acá está involucrada la mano derecha de Patricia Bullrich y ella también”.

“Patricia Bullrich está atornillada a su puesto y no quiere renunciar. Ella tiene que renunciar y su jefe de gabinete también, porque desaparecieron a una persona en plena democracia. Es grave”, destacó la dirigente de la Tupac.

“Cuando quede en libertad, no me voy a ir a mi casa. Voy a salir a militar más que nunca. Yo me preparé para muchas cosas, pero nunca me imaginé que iba a terminar presa. Esto me hace madurar aún más políticamente, las injusticias que viven los argentinos a mí me fortalecen”, concluyó la presa política del Gobierno de Mauricio Macri.

Agencia Paco Urondo