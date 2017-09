07/09/2017 - Recitales

Camerata Bariloche celebra sus 50 años en el Teatro San Martín

En el marco del 57º Septiembre Musical que organiza el Ente Cultural de Tucumán, la Camerata Bariloche, premiada como el mejor conjunto de cámara de la música argentina, celebrará sus 50 años con un concierto instrumental este viernes 8 a las 22 en el Teatro San Martín (Av Sarmiento 601).

La Camerata es dirigida por Freddy Varela Montero y está integrada por solistas de las tres orquestas más importantes de la Argentina: la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y la Orquesta Estable del Teatro Colón de Buenos Aires.

El conjunto posee un repertorio muy amplio que abarca las melodías más famosas de los grandes compositores clásicos, así como obras contemporáneas y arreglos de Astor Piazzolla para orquesta de cámara. En esta oportunidad interpretarán Sinfonía Nº 10 en si menor de Felix Mendelssohn Bartholdy; Concierto para violín, oboe, orquesta de cuerdas y continuo en re menor de Johann S. Bach; Suite en estilo antiguo (Aus Holberg’s Zeit) Op. 40 de Edvard Grieg y Adiós Nonino y Oblivion de Piazzolla.

La Camerata está integrada por los primeros violines Freddy Varela Montero (concertino), Elías Gurevich (concertino adjunto), Demir Lulja (además será director invitado), David Bellisomi y Martín Fava. Los segundos violines son Grace Medina (solista), Daniel Robuschi, Marta Roca Alonso y Pablo Sangiorgio. En violas están Marcela Magín (solista), Gabriel Falconi y Silvina Álvarez; en violoncellos Stanimir Todorov, José Araujo y André Mouroux; en el contrabajo Oscar Carnero (solista) y en oboe Andrés Spiller (solista). El asistente es Sebastián Tarragona.

Camerata Bariloche

Creada en 1967 por iniciativa privada, es el primer conjunto argentino de música de cámara en haber alcanzado prestigio internacional, a través de sus actuaciones en América, Europa y Oriente.

A lo largo de su trayectoria, la Camerata Bariloche ha recibido una infinidad de distinciones, entre las que se destaca el premio Konex de Platino al mejor conjunto de cámara en la historia de la música en la Argentina.

Su primer director fue Alberto Lysy, a quien sucedieron Rubén González, Elías Khayat, Fernando Hasaj y el actual Freddy Varela Montero.

La Camerata Bariloche ha efectuado más de veinticinco giras internacionales por treinta y tres países, representando a la Argentina en las Olimpíadas Culturales de México y de Munich, en la Expo 70 de Osaka (Japón), en los festivales internacionales de Salzburgo (Austria), Taormina, Cittá di Castello,Cervo y Alassia (Italia), Montreux y Gstaad-Menuhim (Suiza), el New World Festival of the Arts de Miami (Estados Unidos), el Festival de Otoño de Madrid (España) y en el Centenario del Carnegie Hall (Estados Unidos).

Más de dos mil conciertos se ofrecieron en estos años a los más variados públicos y en importantes salas del mundo: Teatro Colón de Buenos Aires, Salle Gaveau y Salle Pleyel de París, Kennedy Center de Washington, Carnegie Hall de Nueva York, NHK de Tokio, Olimpia de Atenas, Beethovenhalle de Bonn, Sala Tchaikovsky de Moscú, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Herkules Saal de Munich, Brahms Saal y la Musikverein de Viena, Sala Ritirsky del Palacio Wallenstein de Praga, Palau de la Música de Barcelona, Auditorium de la Academia Musical de Osaka de Japón, Bangkok Music Group Auditorium de Tailandia.

De la abundante lista de solistas nacionales y extranjeros que actuaron junto a la Camerata pueden mencionarse entre otros los nombres de Astor Piazzolla, Gerardo Gandini, Manuel Rego, Ernesto Bitteti, Ljerko Spiller, Yehudi Menuhin, Antonio Janigro, Janos Starker, Karl Richter, Katherine Ciesinsky, Nicolás Chumachenko, Maxim Vengerov, Jean Pierre Rampal, Vadin Repin, Cho-Liang Lin, Jean Ives Thibaudet, Frederika von Stade, Mstislav Rostropovich y Martha Argerich.