AMPLIAR Messi cumplió como siempre

06/09/2017 - En el Monumental

Argentina consechó un triste empate ante Venezuela

Tras un primer tiempo en el que dilapidó una decena de oportunidades de gol, la Selección tuvo que sufrir para llegar al empate con el último de las Eliminatorias.

Argentina empató con Venezuela y complicó su clasificación al Mundial. La Vinotinto se había puesto en ventaja con un gol de John Murillo, pero Rolf Feltscher, en contra, igualó para el equipo de Jorge Sampaoli. La Albiceleste está en zona de repechaje.

CÓMO FUE LA ACTUACIÓN DE ARGENTINA ANTE VENEZUELA:

Sergio Romero (4): Le llegaron poco y en la única que tuvo que intervenir sufrió el gol de Venezuela.

Federico Fazio (4): Padeció algunas desinteligencias en los retrocesos y no demostró seguridad.

Javier Mascherano (5): Tuvo un buen inicio de partido. Se disfrazó de asistidor en una acción favorable que deperdició Mauro Icardi, pero no supo manejar la tensión del ambiente.

Nicolás Otamendi (3): Cometió infracciones innecesarias que pusieron en riesgo el arco de Sergio Romero. Al igual que sus compañeros de la defensa, le faltó solidez.

Guido Pizarro (5): Estuvo muy impreciso en momentos claves y le permitió al rival lastimar con contragolpes.

Éver Banega (4): En su regreso como titular, no logró asociarse con Lionel Messi que es una de sus mayores virtudes.

Lautaro Acosta (6): Fue uno de los pocos argumentos del equipo argentino a la hora de atacar. Intentó imprimirle velocidad al juego, aunque le faltó precisión para finalizar las acciones.

Ángel Di María (6): Tuvo un arranque vertiginoso y creó peligro por el sector izquierdo, pero su lesión y el cambio prematuro le volvieron a jugar en contra.

Paulo Dybala (3): Al igual que el encuentro contra Uruguay, no gravitó en el ataque y tampoco logró combinar su juego con el de Lionel Messi. Pasó desapercibido.

Lionel Messi (7): Gracias a su individualidad y buen pie, logró ser la herramienta más desequilibrante de un pálido equipo. Habilitó a varios compañeros, quienes no supieron aprovechar la situación.

Mauro Icardi (3): A diferencia del partido con Uruguay, contó con cinco ocasiones de gol claras desperdiciadas. Le faltó personalidad para reemplazar "la camiseta 9" de la Selección que le pertenecía a Gonzalo Higuaín.

Marcos Acuña (7): Reemplazó a Di María. Su participación fue determinante cuando la desesperación reinaba en el Monumental. Le dio equilibrio al equipo y el gol argentino llegó gracias a su gran jugada individual.

Darío Benedetto (4): Jugó un poco más de media hora, tras reemplazar a Paulo Dybala. No se entendió con Mauro Icardi cuando Jorge Sampaoli dispuso "el doble 9" y la única que tuvo la desperdició.

Javier Pastore (4): Estuvo en cancha veinte minutos, luego de sustituir a Mauro Icardi. Se lo vio voluntarioso, pero impreciso en el ataque. Se mostró displicente en la ofensiva.Jorge Sampaoli (3): Transmite nerviosismo desde afuera y su equipo no expresa lo que él verbaliza. En los cambios acertó con el ingreso de Marcos Acuña por Ángel Di María, pero se equivocó en la segunda modificación al querer cuidar a Mauro Icardi dejándolo en cancha. No quiso hacer el reemplazo de "su hombre" y se valió de Paulo Dybala. Mientras que en el último, Javier Pastore por Mauro Icardi, no estuvo desacertado porque "le quiso dar el área" a Benedetto y buscar un poco de claridad en el sector izquierdo donde estaba ya fundido físicamente Marcos Acuña.

La tabla

Brasil 37 pts.

Colombia 26 pts.

Uruguay 25 pts.

Perú 24 pts.

Argentina 24 pts.

Chile 23 pts.

Paraguay 22 pts.

Ecuador 20 pts.

Bolivia 13 pts.

Venezuela 8 pts.

Los primeros 4 clasifican directo a Rusia 2018 y el quinto debe jugar un repechaje con Nueva Zelanda para conseguir el pasaje. Los últimos dos partidos de Argentina en la eliminatoria serán el 5 de octubre contra Perú como local y el 10 contra Ecuador como visitante.

