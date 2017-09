AMPLIAR García Linera durante el acto de proclamación de la ley

04/09/2017 - Ley de Transparencia

García Linera asegura que Bolivia no figurará nunca en el caso Odebrecht

El Gobierno boliviano promulgó ayer la Ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, para fortalecer el trabajo de las oficinas creadas para combatir actos irregulares en todas las instancias estatales.

Detalles.

Esa norma fue presentada por el vicepresidente Álvaro García Linera en un acto que se realizó en Palacio de Gobierno.

"La obligación de la unidad de transparencia es usar la inteligencia, revisar papeles, cosas raras, recabar información con la Policía, ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero), IUF (Unidad de Investigación Financiera); recabar filmaciones y grabaciones, lo importante es que sea una unidad que controle para que no haya funcionarios corruptos", explicó García Linera.

Esa norma fue elaborada por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.



El segundo del Ejecutivo boliviano informó también que con esa norma, las unidades de transparencia realizarán investigaciones de forma paralela a los procesos de contrataciones de empresas y servicios; es decir, no esperarán que se cometa un hecho de corrupción.

"El que no quiera cumplir esta norma que se vaya, el que cree que ha venido a hacer alcalde o gerente para hacer sus tres casas lo vamos a meter a la cárcel, no vamos a tolerar y no lo vamos a transigir", advirtió.



García Linera explicó además, que los responsables de las unidades de transparencia no serán designados por los titulares de los ministerios o empresas estatales, sino por otras instancias para mejor el control y evitar complicidad en actos delictivos perpetrados por funcionarios.

"Saludo al Ministerio de Justicia por la elaboración de esta norma (...), también celebro esa preocupación que tienen ustedes de que una voluntad política se convierta en institución", remarcó.