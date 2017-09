03/09/2017 - Alivio

Rescatan a endurista con el helicóptero de la Provincia

El endurista Horacio Buteler fue encontrado pasado el mediodía luego de que fuera denunciado desaparecido por sus familiares anoche. El deportista fue hallado por la Policía, quienes lo trasladaron hasta la escuela de la Hollada

Desde allí el helicóptero de la Provincia lo traslado para el Centro de Salud, donde quedó internado en observación. “El grupo de enduristas nos ayudó mucho. Nosotros solo atinamos a inmobilizar bien la zona lesionada (presenta una fractura en una pierna) y controlar un principio de hipotermia”, afirmó Víctor López, uno de los médicos que participó del rescate.

Por su parte, Paola Robles, la esposa del endurista, afirmó que luego de hacer la denuncia se puso en contacto con el equipo del Gobierno “con los que solo tengo palabras de agradecimiento porque se portaron muy bien desde el primer momento. Por suerte todo terminó bien”.

Buteler había salido a practicar enduro ayer por la tarde y por la noche al no saber nada de su paradero, sus familiares decidieron radicar la denuncia. Desde ese momento se activó el operativo de búsqueda. “El sale a hacer enduro todos los sábados pero ayer como no regresaba y ya era de noche trate de llamarlo pero no tenía señal en el teléfono; entonces hice la denuncia”, explicó la esposa de Buteler.

En un primer momento la policía encontró la camioneta en las cercanías de la localidad de Raco y tiempo más tarde se encontró al deportista, que había escrito un pedido de ayuda en uno de los plásticos de la moto con la que se accidentó, por si encontraban primer al vehículo.

“Desde el primer minuto se activaron los protocolos de búsqueda y salvataje para dar con el endurista perdido. Fue rescatado por la Policía de Tucumán”, afirmó el secretario de Seguridad, Paul Hofer, en su cuenta de Twitter.

El rescate

“La denuncia se recibe anoche y se eleva la circular a toda la fuerza, así comenzamos con una búsqueda en toda la zona de Raco ya que sabíamos que el hombre había ido a practicar deporte por la zona. Participaron personal policial local y del grupo Cero”, afirmó Sergio Suárez, jefe de zona de la Unidad Regional Norte (URN), quien además aclaró que por la noche se encontró la camioneta en la que había salido de su vivienda Buteler en la estación de servicio que está sobre ruta 341.

“Debido a la oscuridad reinante a esa hora, la búsqueda siguió hoy por la mañana de la que participó el grupo Cero, personal policial de la URN y un grupo de un club de enduro. Los enduristas lograron llegar a la zona de San José de Chasquivil donde es encontrado el señor Buteler”, añadió Suárez

Por último, Suárez especificó que una vez hallado el endurista accidentado “se lo traslado a lomo de mula hasta la hollada desde donde fue buscado por el helicóptero sanitario, que lo traslado a un centro asistencial”.