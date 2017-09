AMPLIAR Michelle Bachelet saluda al nuevo ministro de HAcienda, Nicolás Eyzaguirre.

03/09/2017 - Tambalea

Renuncia el equipo económico de Bachelet por diferendo sobre proyecto minero

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, aceptó la renuncia del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y del resto del equipo económico, Luis Cespedes y Sergio Micco, en un brusco giro con un mensaje implícito: ella es la que manda.

Detalles.

El jefe de las finanzas públicas quedó en una incómoda posición tras intentar demostrar su fuerza al interior del gobierno -como lo han hecho todos los titulares del Tesoro- y discutir a través de la prensa las pugnas en La Moneda. El último round se vivió con motivo del rechazo por parte del comité de ministros del proyecto minero portuario de hierro y cobre Dominga, que se iba a instalar en la comuna de La Higuera, 500 kilómetros al norte de Santiago, con una inversión de 2.200 millones de dólares y la creación de 10.000 empleos. El ministro de Economía, Luis Cespedes, se retiró sin votar en la reunión del lunes 21 de agosto convocada por el titular de Medioambiente, Marcelo Mena, declarando a la prensa que "no he tenido tiempo para leer las últimas observaciones que recomiendan su rechazo".

El subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, se sumó a las palabras de Céspedes y el lunes 28 Valdés salió a apoyar a sus subordinados expresando que "hay gente en el gabinete que no está preocupada del crecimiento", crítica que parecía provenir más de la oposición o de un empresario que de un miembro del gobierno.

Cuentan que Bachelet se sintió muy molesta con su ministro de Hacienda y que a partir de ese momento no le dirigió la palabra ni tampoco respondió su teléfono. Para enviar una señal más clara a la opinión pública, la Jefa de Estado sentó a su lado al ministro Mena durante una actividad regional.

Además respondió a Valdés sin nombrarlo: "Chile necesita que su crecimiento vaya de la mano del cuidado del medio ambiente, y esto es un sello de mi Gobierno".

Para no dejar dudas, añadió que "hay gente que cree que si uno se preocupa del medio ambiente ya la economía no va a poder seguir creciendo y sí puede". Enseguida disparó con mayor puntería: "Miremos esto de otra manera y cómo puede ser una oportunidad, esto no es una cuestión de gustitos personales, sino que una necesidad objetiva del país".

Se dice que Valdés presentó anoche su renuncia y que intensas gestiones hacían parlamentarios para evitar lo que denominaban "la crisis más fuerte en el gobierno". El presidente del Senado, Andrés Zaldívar (del oficialista partido Demócrata Cristiano), llegó incluso a decirle que "se quedara por el bien de Chile", mas aún cuando se está a dos meses y medio de las elecciones presidenciales y parlamentarias Valdés declinó detallar las razones de su decisión pero ratificó las fuertes diferencias al interior del gobierno por el polémico rechazo al proyecto Dominga, al señalar que no todos compartieron sus convicciones.

"Una serie de consideraciones me impiden que pueda continuar cumpliendo mi rol como Ministro de Hacienda, las razones específicas quedan en el seno de las conversaciones que he tenido con la Presidenta", indicó con visible emoción en su despacho antes de firmar su dimisión en La Moneda.

Horas antes, una Bachelet muy tranquila compartía con adultos mayores el anuncio de aguinaldo con motivo de las Fiestas Patrias de septiembre. "Estamos a punto de terminar agosto, nos quedan pocas horas, y va a comenzar la primavera", les dijo con visible buen humor.

Y aprovechó de enviar un nuevo mensaje ante la crisis: "No concibo desarrollo a espaldas de las personas, donde sólo importen los números y no cómo lo están pasando las familias", afirmó. Más tarde, tomaba juramento a su nuevo jefe de Hacienda, el ministro de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, quien llega a las mismas oficinas que tuviera entre 2000 y 2006. Otro conocido se hará cargo de Economía, Jorge Rodríguez, quien ya estuvo en ese cargo en el primer gobierno de la Jefa de Estado.