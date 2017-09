AMPLIAR La Coordinadora llama a plebiscito

03/09/2017

Movimientos sociales de Chile llaman a Plebiscito contra sistema de pensiones

El movimiento No+AFP llamó ayer a participar en un Plebiscito fuera de la institucionalidad a fines de septiembre para exigir un nuevo sistema de pensiones en Chile que ponga fin a la capitalización individual implantada en 1981 bajo la dictadura cívico militar.

En una nueva marcha en Santiago y otras ciudades del país, los manifestantes rechazaron la nueva reforma enviada al Congreso por el gobierno de Michelle Bachelet que aumenta la cotización individual en cinco puntos para fortalecer el Pilar Solidario.

El vocero del movimiento, Luis Mesina, explicó que "el hecho de que el Gobierno haya mantenido el gigantesco ahorro de propiedad de los trabajadores al servicio de los grandes grupos económicos, ya que desgraciadamente no pueden disponer de él, es la constatación concreta de que las instituciones del Estado no pueden resolver el problema de las pensiones de los chilenos".

"Por tanto, añadió, es menester hoy más que ayer que los trabajadores entendamos que tenemos que unirnos y que los cambios van a venir solamente de mano nuestra, en la medida que nos empoderemos".

Mesina llamó a participar de un plebiscito convocado para el 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre "fuera de la institucionalidad, autogestionado, autofinanciado y que busca justamente tensionar políticamente las instituciones del Estado de manera tal de restituir la soberanía del pueblo" Consultado por la salida el pasado jueves del equipo económico del gobierno que encabezaba el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el dirigente expresó: "Bueno él era el representante de las AFPs y su salida es la constatación de que el gobierno tiene una crisis profunda".

A su juicio, el Ejecutivo "pretende hacerle un guiño a los movimiento sociales pero se mantiene prisionero del dominio de los grupos económicos. Por eso vamos a seguir peleando".

En una mañana fría y con una tenaz llovizna que caía en la capital, un hombre protestó desnudo para graficar en "un sello personal de llamar la atención, pero lúdica de protestar y salir un poco de lo común".

El manifestante lamentó que a un año de estas movilizaciones que pusieron en la agenda el sistema de seguridad social, "de parte del Gobierno no hay ninguna solución. Las soluciones que han dado no son las más acordes, no son las más lógicas" y no garantizan pensiones dignas.

Los organizadores calcularon en 50 mil los asistentes a la marcha en Santiago, lejos del medio millón que salieron a la calle en julio pasado pero que igual se replicó en otras ciudades, entre ellas, Antofagasta, Concepción, Valparaíso.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP's) acumulan a junio de este año activos por 190.272 millones de dólares, lo que representa un aumento de 13,2% en comparación con igual mes de 2016.

El 59,6% de los fondos se encuentran invertidos en activos locales, principalmente renta fija. El 40,4% restante está en el exterior, principalmente en Estados Unidos, aunque en el segundo trimestre de este año disminuyó su peso de 36,2% a 29,7%, lo que significa una salida de 2.245 millones de dólares del país gobernado por Donald Trump. Los capitales de los trabajadores chilenos fueron desplazados a Brasil, que subió en 2.100 millones de dólares, representando del 1,7 a un 4,2% de total invertido en el extranjero. Otra plaza importante es México donde las inversiones de los fondos aumentaron en 1.633 millones de dólares pasando del 4,5% a 6,2%.