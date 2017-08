AMPLIAR Jaldo junto a Yedlin

30/08/2017 - Desarrollo Social

El Ingenio Cultural tendrá una feria para 100 emprendedores

A partir del mes de octubre, una vez que se concrete la obra de los stands, comenzará a funcionar en el Ingenio Cultural, espacio ubicado en el ex Predio Ferial, una feria de emprendedores y artesanos de la economía social de toda la provincia.

En una primera etapa, concretarán 40 puestos que luego serán ampliados a 100. El objetivo es que en la feria puedan exponerse todo tipo de productos (artesanías, gastronomía, entre otros) elaborados por manos tucumanas, y a la vez, brindar un lugar en el que los emprendedores puedan promocionar lo que fabrican.

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, supervisó las obras junto al ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin. En el predio también se habilitará un sector destinado a conmemorar la historia de la provincia, referida al cierre de los ingenios tucumanos en 1966, hecho que procura recordar el nombre Ingenio Cultural.

Tratamos de dar a este sector de tucumanos, que tienen vocación e iniciativas, la posibilidad de que puedan generar sus ingresos para mejorar la calidad de vida de cada una de sus familias. A través de estos microemprendimientos, pueden desarrollar una actividad y generar ingresos genuinos, esto es la economía social y aquí está el apoyo del Gobierno de la Provincia, brindando recursos con presupuesto provincial”, sostuvo Jaldo.

El diseño de la feria y del espacio de memoria evocarán las formas de los trenes, mientras que las calles internas del ex Predio Ferial llevarán los nombres de los ingenios cerrados y de momentos históricos como el “Tucumanazo”, precisó Yedlin.

“En este lugar intentamos mezclar cultura, gastronomía, emprendedores, en un solo sitio en el que la gente pueda disfrutar”, destacó el ministro.

Un impulso desde el Estado

En la oportunidad, las autoridades también realizaron la entrega formal de equipamiento y líneas de financiamiento a 18 emprendimientos de los rubros de jardinería, albañilería, peluquería, respotería, carpintería y artesanía, radicados en los municipios de Lules, Yerba Buena, Banda de Río Salí, Burruyacú y San Miguel de Tucumán.

Por otro lado, también otorgaron herramientas (mezcladoras de cemento, carretillas y palas) para titulares del programa Argentina Trabaja, quienes recibirán cursos de capacitación. Unos 400 cooperativistas del programa se formarán para realizar tareas de construcción y reparación de veredas en la zona sur de la capital.

Las líneas de financiamiento, los créditos y la adjudicación de herramientas representan la posibilidad de seguir creciendo para los emprendedores: “Son gente talentosa, con vocación de trabajo y mucho mérito, aunque a veces el mérito solo no basta; eso es verdad para cierto grupo social, pero hay otro grupo que no tiene donde pedir prestado dinero, que no accede a la posibilidad de créditos mediante un banco; son quienes necesitan un primer empujón y eso lo da el Estado para mostrar sus talentos y poder trabajar”, dijo Yedlin.

Ingenio cultural es un lugar orientado a la recreación, el esparcimiento, el ejercicio de la memoria y la capacitación de niños y adolescentes tucumanos; tiene como objetivo principal propiciar el consumo cultural y social. Las instalaciones fueron construidas en su totalidad por beneficiarios del programa Argentina Trabaja. Están equipadas con un microcine con capacidad para 50 personas; una sala de ensayos para bandas musicales locales; un aula denominada “Punto Digital”, ideal para realizar capacitaciones, dotada de computadoras de última generación.