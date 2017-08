29/08/2017 - Sampaoli, tras el fallo del TAS:

"Ahora tenemos que remar de atrás"

El entrenador de la Selección se refirió al comunicado que se dio a conocer este martes que ratifica la sanción a Bolivia, que beneficia a Chile y mantiene a Argentina en el quinto puesto de las Eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial de Rusia 2018.

"Me hubiese puesto contento otro fallo del TAS, ahora tenemos que remar de atrás para llegar al Mundial", manifestó el entrenador santafesino en conferencia de prensa tras el entrenamiento matutino del equipo en el predio de la AFA en Ezeiza.

Al respecto, Sampaoli agregó: "No dependia de nosotros, estamos abocados a la realidad que nos toca y hay que afrontarla de la mejor manera para cambiarla. No hemos tocado el tema con los futbolistas ya que no nos compete y no podemos hacer nada".

"Hoy, lo más importante es lo que hagamos de cara al partido con Uruguay para modificar la realidad", sostuvo Sampaoli.

Ya enfocado en lo que será un duelo clave frente a Uruguay el próximo jueves en Montevideo, el DT nacido en Casilda dijo que "se juega todo" y evitó confirmar el equipo pese a los indicios que pudieron verse en el entrenamiento de este martes.

"El equipo no está confirmado, siempre tenemos alguna alternativa que pueda modificarse a último momento para que todo el mundo esté preparado para un partido tan importante", aseguró.

"Uruguay es un rival con mucha historia, la idea es provocar una definida característica de ataque para neutralizar a un rival que se hace muy fuerte y que sabe jugar muy bien estos momentos. Luchar un partido con Uruguay es perderlo, ellos siempre se mantienen vivos en el partido, hay que someterlos y agredirlos", puntualizó el ex entrenador del Sevilla.

Además, Sampaoli fue consultado por la ausencia de Gonzalo Higuaín y la presencia de Mauro Icardi, quien hace rato era uno de los más pedidos por la gente. "Hoy necesitamos un delantero bien profundo, no sólo goleador, y buscamos variantes, por eso vino Icardi”, explicó.