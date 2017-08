"No me cabe en la cabeza que venga el presidente y no le avise al gobernador"

28/08/2017 - Jaldo cuestionó al presidente

Además, opinó sobre las medidas que quiere aplicar el Gobierno nacional que perjudicarían a la Provincia, recortando recursos en favor de Buenos Aires.

En su visita al CAPS El Salvador, el Vicegobernador, Osvaldo Jaldo, opinó sobre las medidas que quiere aplicar el Gobierno nacional que perjudicarían a la Provincia: “Nosotros venimos anunciando la decisión que tiene el Gobierno Nacional de no darnos los recursos que por ley nos corresponden; sino que además, vienen por los recursos que por ley le corresponden a la Provincia de Tucumán”, comenzó el Vicegobernador. Luego, explicó que “el Gobierno nacional quiere asfixiar a la Provincia. Cuando decimos ´recursos de la provincia´ nos referimos a los recursos de cada uno de los tucumanos”.

Además, indicó que la Gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el Presidente, Mauricio Macri, no sólo quieren que el dinero perteneciente al Fondo del Conurbano Bonaerense no llegue a Tucumán, sino que además, buscan que se quede en la provincia de Buenos Aires: “Ya el año pasado enviaron $25 mil millones para Buenos Aires; en lo que va del primer semestre les enviaron $15 mil millones; y ahora los porteños se quieren quedar con los recursos de los tucumanos. Nosotros no lo vamos a permitir. La provincia de Buenos Aires tiene que manejar sus recursos con mayor responsabilidad, como lo viene haciendo la provincia de Tucumán”.

Por otro lado, analizó la situación desde el punto de vista político y electoral: “La Nación tiene que cumplir la ley. Si siguen intentando esta asfixia a Tucumán, cada vez van a perder por mayor diferencia en la Provincia. Creo que tiene que resolver la estrategia política”.

Finalmente, opinó sobre la visita del Presidente para la inauguración de las obras del Aeropuerto Benjamín Matienzo. Primero señaló: “Valoramos mucho las inversiones. No hay dudas que esto lo convierte en uno de los aeropuertos más importantes del país”.

Pero luego se refirió a la visita en particular y a la participación del Gobierno Provincial durante la estadía de Macri en Tucumán: “Tenemos conocimiento, extraoficialmente, de que el Presidente vendría; nosotros como Gobierno, si nos invitan estaremos. No hay dudas que esto tiene que ver con respetar las instituciones. Hay muchos espacios opositores que hablan de la institucionalidad, de la calidad institucional, pero a la hora de la verdad no la respetan. No me cabe en la cabeza que venga un Presidente a la provincia de Tucumán y no le avise y no invite al Gobernador. De todos modos, este Presidente ya lo hizo. Nosotros siempre estamos del lado de la institucionalidad”.