27/08/2017 - Básquet

Mitre ya tiene sus tres primeros refuerzos

El plantel de Asociación Mitre comienza a tomar forma de cara a lo que va a ser una nueva participación en la segunda categoría del básquetbol nacional.

Con emociones latentes y las valijas llenas de ilusiones arribaron a nuestra provincia los tres primeros refuerzos para el técnico Gabriel Albornoz.

Se trata de Joaquin Giordana, Bruno Ingratta y Matías Martínez. En los próximos días está prevista la llegada de (Bruno) Amado que proviene de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. En Tanto el estadounidense Jael Scott, se sumará en las primera quincena de septiembre.

Directo desde su Sunchales natal, en la provincia de Santa Fe, Joaquín Giordana llegó a Tucumán y se mostró contento por haberse sumado nuevamente a la entidad de la Plazoleta Mitre como jugador. "Tengo un gran de esta institución y estoy contento por volver a Mitre" dijo el base agregando que no dudo al momento de recibir la propuesta.

Otro que llegó para sumar su experiencia y posó con la indumentaria verde es el pivot santiagueño Bruno Ingratta, que viene de jugar en Independiente de Santiago del Estero. "Se formó un lindo grupo con jugadores que conozco como Joaquín, Pablo Osores y José Muruaga". Ingratta expresó su ilusión de tener una gran temporada a nivel personal y potenciar al equipo en las aspiraciones de llegar lo más lejos posible en la competencia nacional.

El tercer refuerzo, también de origen santiagueño, es el alero Matías Martínez que ocupará una de las fichas sub 23. "Al enterarme que Bruno (Ingratta) venía a Mitre me puse contento porque fuimos compañeros en Independiente y fue uno de mis postes". Matías tuvo como referencia a la hora de elegir por Asociación Mitre el consejo de su hermano que también pasó por las filas del club cuando militaba en la "Ex Liga C".

En tanto, el titular de Asociación Mitre, José Luis Muruaga se mostró satisfecho porque mas allá de la capacidad de los nuevos jugadores, lo que estamos sumando son “buenas personas” y creemos que hemos avanzado en ese sentido para el próximo torneo. Comentó que en materia de obras ya se han iniciado los trabajos para ampliar la capacidad del estadio con las tribunas rebatibles y otras mejoras edilicias que “nos va a permitir darle comodidad a la gente que nos acompañe”, resaltó.