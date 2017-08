AMPLIAR Aunque parezca un vergel, es un desierto: flores en Atacama, Chile, una de las zonas más áridas de la Tierra.

20/08/2017 - Calentamiento global

Por inéditas lluvias el desierto de Atacama se pobló de flores

El desierto de Atacama, el más seco del mundo, volvió a teñirse de manchones blancos, amarillo, fucsias, azules, lilas y rojos, junto a una gran variedad de verdes, cambiando absolutamente el paisaje de esta región, ubicada a 800 kilómetros al norte de Santiago.

Detalles.

Se trata del fenómeno conocido como "desierto florido" que este año no sólo se adelantó sino que cubrió una extensión mucho mayor, desde el cerro al mar. Cuentan los lugareños que si algo bueno dejaron los aludes de 2015 y este año, es la aparición de estas flores únicas en el mundo que sólo florecen en este lugar, "no intente sacarlas, porque sólo se dan aquí. Científicos han intentado reproducirlas, y no han podido", advirtió a ANSA, Inés Garay.

Los fines de semana, en Caldera, familias completas se trasladan a la Quebrada del León, camino a Chañaral, para "buscar el desierto florido". Columnas de vehículos se meten entre cerros de piedras para apreciar este "lujo" que antes sólo se daba cada lustro, pero si es que llovía "tres veces como mínimo al año", aclara la copiapina Laura Lingua.

Niños, jóvenes y adultos se pasan el dato que falta aún para que florezcan en este lugar más flores y se pasan el dato que hacia Vallenar, al sur, "ahí sí que está florido".

En la ciudad, en los locales comerciales, todos hablan de ir a ver el desierto y proponen la ruta costera que va desde Bahía Inglesa hasta Huasco, aproximadamente 200 kilómetros bordeando las hermosas playas de El Morro, Chorrillo, la Virgen, Rocas Negras, Barranquilla, Bahía Salado.

En cada manchón, se ven hileras de automóviles que se bajan a tomar fotos y a identificar las especies, entre las que destacan las añañucas blancas y amarillas. Un desvío hacia caleta Pajonales para almorzar, pero todo se ha agotado. Las marejadas no permitieron salir a pescar.

Edith Guzmán, oriunda de Ovalle, pero que ha vivido en Chañaral, Caldera, Copiapó, se casó en Pajonales con el único pescador porque la mayoría del pueblo es recolector de algas. El mismo teje sus redes para pescar el dorado, pescado de roca, cojinova, lenguado congrio. Morena de ojos verde a cargo de una pensión (hospedaje) del lugar, dice que "uno no se da cuenta de la importancia de esto" y cuenta que sólo hace cinco años que se empezó a apreciar por los lugareños este fenómeno que sólo se hablaba en el extranjero.

"Hace cinco años comenzó el furor porque las flores llegaron hasta la playa. En octubre yo creo que esto va a estar en su máxima plenitud", pronostica, y Laura Lingua acota que "si hay exceso de lluvia, no salen flores, se mueren antes". Rumbo al Totoral, el desierto sorprende con unas flores azules de exquisito aroma que inunda al sector. En la carretera de vuelta a Copiapó, se observa un pequeño manchón rojo, las más exclusivas flores de esta temporada.

Al retomar la ruta costera hacia Carrizal Bajo (conocido en 1986 por la internación de armas que hizo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez bajo la dictadura), se llega al Parque Nacional Llanos de Challe, donde las flores llegan hasta el mar. Con una superficie de 45.708 hectáreas, se encuentra protegido desde 1994 por la Corporación Nacional Forestal (Conaf). La flora la componen 220 especies distintas, de ellas 206 son nativas de Chile, de las cuales 14 son endémicas, que solo se pueden encontrar en la Región de Atacama, asegura el organismo.

Ya casi llegando al valle del Huasco, los cerros acunan al desierto florido. Para el visitante que lo observa por primera vez, no puede imaginar que está ante el lugar más seco del mundo.