18/08/2017 - Teatro

"Las aventuras de Minulín" en el Día del Niño

Grupo TeatrACT vuelve a traer para toda la familia tucumana una nueva versión de “Las aventuras de Minulín”. Las funciones son los domingos de agosto, a las 17 hs, en El Árbol de Galeano, Virgen de la Merced 435.

“Las aventuras de Minulín” es una obra donde la narración y la música conforman una única unidad, buscando brindar a los más pequeños una oportunidad de divertirse pero a la misma vez aprender.

Los elementos pedagógicos no están ausentes. Aportes desde el teatro, la música, los títeres, la lengua y la pedagogía, convierten a “Las aventuras de Minulín” en una experiencia educativa única. Los textos de la misma constituyen una creación colectiva del grupo.

El espectáculo ha ganado los premios ARTEA e Iris Marga como Mejor Espectáculo para Niños, como así también ha participado de congresos pedagógicos y festivales internacionales.

Además desde las 16 hs invitamos a los padres a compartir con sus hijos distintas actividades artísticas previa a la función, donde podrán pintar, dibujar, colorear, hacer títeres entre otras cosas.

Esta función, además de celebrar el Día del Niño, es parte del 7º Festival Internacional de Teatro para Niños "Armando Díaz".

Sobre el elenco

Actúan Ricardo Palma, Liliana Landro y María Eugenia Molina. Los títeres están a cargo de Graciela Santi y Adriana Landro. La dirección es de Benjamín Tannuré Godward.

En la parte técnica mencionamos la fotografía de Fulvio Rivero, ilustraciones de Martín Bettella, diseño de maquillaje de Ricardo Palma, confecciones de títeres de Graciela Santi y técnica de sala a cargo de Carlos Ferreyra.

Las canciones originales son parte del CD "Con esas mismas patas", cuyos autores son Mirian Riba, Simón Fernández y Viviana Suter. Las mismas fueron adaptadas para su uso teatral.

Sobre la obra

La Madrina Vivi es la dueña de un gatito muy perezoso llamado Minulín. Este vive cómodamente y no le gusta hacer nada de lo que le piden. Un día su dueña recibe una importante noticia: viene de visita su ahijado, Charanguito. Esto despertará los celos de Minulín, quién no quiere compartir con él nada. Una serie de cómicas situaciones y personajes mágicos llevarán a Minulín a reconsiderar su postura de no compartir y aprender a tener amigos.

Una situación de peligro donde Minulín juega un papel importante, permitirá que los antes enemigos, se conviertan ahora en grandes amigos. Así, con canciones y situaciones muy risueñas, Minulín aprende por fin el valor de la amistad y el compartir con los demás.

Sobre la puesta

El grupo apuesta al colorido y la magia, a través de efectos de luz negra al estilo del Teatro Negro de Praga, donde interactúan los actores con los elementos mágicos. Canciones en vivo, títeres de diferentes técnicas, efectos especiales, ilusiones y la activa participación de los niños hacen de este un espectáculo único.

El equipo multidisciplinario conformado ha preparado un espectáculo que busca entretener y enseñar, apelando a distintos lenguajes como la música, el baile, los títeres y el teatro.

Los títeres fueron confeccionados por los miembros especializados del grupo, que se desempeñan como docentes en la Escuela Taller Teatro de Títeres de nuestra provincia, con una basta experiencia en el campo.