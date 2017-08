AMPLIAR Bachelet y Pence, ayer en Santiago

16/08/2017 - Visita de Pence

Afirma Bachelet que Chile no apoyará golpes en Venezuela

Una enérgica Michelle Bachelet ratificó al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, que "Chile no apoyará ni golpes de Estado ni intervenciones militares" en Caracas sino que ayudará a los propios venezolanos a encontrar una solución pacífica a su crisis.

Detalles.

La mandataria recibió ayer en La Moneda al segundo hombre de la Casa Blanca, quien realiza una gira por la región que partió en Colombia, siguió por Argentina, Chile, y mañana concluirá en Panamá. Venezuela y Corea del norte han dominado la agenda de Pence, quien hoy en Santiago llamó a que "Chile, Brasil, México y Perú" rompan todos los lazos económicos y políticos con el régimen de Kim Jong-un. "Señora Presidenta, usted sabe que Estados Unidos realmente les agradece a usted y a Chile por promover la seguridad regional junto con nuestro país", afirmó Pence.

Añadió que valoraba el aislamiento de la nación asiática y sobre todo, añadió, "apreciaríamos que Chile pudiera reclasificar los vinos chilenos como un bien de lujo para que Norcorea no pueda conseguir estos bienes y pueda convertirlos en efectivo para su régimen balístico". Analizó que "con el liderato de Donald Trump, nuestro Gobierno ha ganado el apoyo de muchos gobiernos del mundo. Y como dijo esta mañana el Presidente Trump, empezamos a ver progreso en la provocación de Corea del Norte con sus armas nucleares, pero todavía queda mucho por hacer".

Previamente, Bachelet había manifestado su preocupación por el programa de armas nucleares de Corea del Norte y extendió una invitación para la próxima reunión ministerial de la iniciativa hemisférica "Energy and Climate Partnership of the Americas" (ECPA) que será realizada en Chile en septiembre.

En conferencia de prensa en el Patio de Los Naranjos, Bachelet había relevado el buen pie de las relaciones bilaterales, entre ellas, el funcionamiento del programa visa waiver. "Chile es el único país latinoamericano de los 38 Estados beneficiarios con este programa. Y esto ha implicado que, a poco más de tres años de su entrada en vigencia, cerca de 400 mil turistas chilenos ya hayan visitado Estados Unidos, con una tasa de rechazo que no supera el 1%", destacó. Mencionó también los beneficios del Tratado de Libre Comercio, "que ya tiene más de una década, y donde el 100% de los productos entran libres de arancel". Asimismo, valoró el trabajo colaborativo en el Triángulo Norte de Centroamérica y Haití, para el fortalecimiento institucional y la gobernanza; y el apoyo en el proceso de Paz en Colombia.

Sobre Venezuela, la mandataria chilena recordó que "Chile, al igual que 11 países de nuestra región, suscribió la Declaración de Lima, hace una semana, la cual señala nuestra plena disposición a "explorar formas de contribuir a la restauración de la democracia en Venezuela, a través de una salida pacífica y negociada". Compartió la "alta preocupación por los niveles de violencia y la crisis humanitaria que están viviendo los venezolanos, lo que está generando, naturalmente, una ola de migrantes en países vecinos".

Pero, acotó de inmediato: "Quiero ser muy clara. Chile hará todo lo posible por apoyar a los venezolanos a encontrar el camino pacífico para restablecer su democracia, pero Chile no apoyará ni golpes de Estado ni intervenciones militares". Pence replicó que su país "no va a permanecer como observador mientras Venezuela permanece como dictadura" y que "va a usar toda su fuerza económica y diplomática hasta que se restaure la democracia en Venezuela". Ratificando las palabras del jefe de la Casa Blanca, quien no descartó una acción militar en Caracas, su segundo hombre expresó que "como dijo el presidente Trump hace algunos días, Estados Unidos tiene muchas opciones en Venezuela, pero también confía que trabajando con todos sus aliados en toda América Latina podemos llegar a una solución pacífica", agregó el vicepresidente, lo que nosotros hagamos en Venezuela lo vamos a hacer juntos. Todos vivimos en el mismo vecindario. El pueblo venezolano va a llegar a ser libre de nuevo y va a tener su democracia restaurada".

En un prebalance de su gira, se mostró "confiado en volver a casa y que los países que aman la libertad puedan presionar a Venezuela para crear las condiciones para restaurar la democracia".