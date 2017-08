AMPLIAR Apple incursiona en la producción de series.

16/08/2017 - Mil millones de dólares

Apple producirá programas de TV

La firma Apple está dispuesta a invertir 1.000 millones de dólares para producir contenidos audiovisuales originales en 2018, por lo que entrará en competencia con Netflix, Huly y Amazon.

Detalles.

Lo informó ayer el Wall Street Journal, que indica que la firma de la manzana mordida podría adquirir y producir hasta diez series de televisión para ser distribuidas en la plataforma Apple Music o a través de un nuevo servicio dedicado al video. El presupuesto del proyecto estaría en manos de Jamie Erlicht y Zack Van Amburg, dos ex empleados de Sony, encargados de la estrategia de video y de la adquisición de los contenidos. Según la fuente, ambos comenzaron a entrevistarse con varios agentes de Hollywood. Los costos de los programas podrían variar entre los 2 millones de dólares por episodio para series de TV de comedia, a 5 millones para las de contenido dramático. En comparación, las producciones de alta gama, como "Game of Thrones" de HBO, podrían costar más de 10 millones de dólares por capítulo.

El presupuesto de Apple está en línea con el de Amazon en 2013, que despuntó en ese ámbito. En cambio, es la mitad de los 2.000 millones de dólares invertidos por Netflix ese mismo año, cuando lanzó las series "House of Cards" y "Orange is the new black". Este año, el presupuesto de Netflix podría superar los 6.000 millones de dólares. Apple, que ya renta películas y series televisivas a través de la plataforma iTunes, hasta el momento lanzó dos producciones audiovisuales originales dedicadas a los abonados al servicio de Apple Music: el show de talentos "Planet of the apps", lanzado en junio pasado, y "Carpool Karaoke", puesto al aire la semana pasada.