14/08/2017 - Elecciones

CFK reiteró que el Gobierno pretende manipular el resultado de las PASO

Anunció que desde su espacio emprenderán “acciones políticas y judiciales para que la voluntad democrática sea reconocida y aceptada”. “Sabemos que hemos ganado”, aseguró CFK.

"La democracia argentina es más fuerte que su manipulación y su arrogancia”, afirmó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner al ratificar la denuncia por la manipulación de los datos electorales de las PASO en la provincia de Buenos Aires. Anoche primero se dieron datos muy favorables al candidato del oficialismo, Esteban Bullrich, y luego un lento escrutinio achicó la brecha a apenas el 0,08 por ciento bien entrada la madrugada. Con esos números, las autoridades decidieron suspender el conteo sin incluir 1500 mesas, la mayoría de la primera y tercera sección del conurbano, donde se impuso CFK.

En un comunicado emitido esta tarde y titulado "Mensaje a la ciudadanía después del acto electoral", la ex mandataria ratificó lo que dijo en su discurso durante la madrugada y apuntó contra el Gobierno de Mauricio Macri por la maniobra: “Perdieron el plebiscito sobre el ajuste y pretenden manipular el resultado electoral”, expresó.

“La democracia argentina ha sido más fuerte que el miedo y la concentración de recursos y de poder. El Gobierno planteó un plebiscito sobre el ajuste, y lo perdió: dos de cada tres argentinos les han dicho que no. Que así no se puede seguir”, sostuvo la candidata a Senadora. Añadió que anoche se vivió “un hecho inaudito, insólito, vergonzante de manipulación política: intentaron ocultar la verdad”. “Pero no van a poder”, aseguró.

CFK reiteró que Unidad Ciudadana “va a defender los derechos de la mayoría” y aclaró que “el primer derecho es el del voto”. “No vamos a parar hasta que se cuenten todos los votos, porque sabemos que hemos ganado. Cada voto cuenta, cada voto es parte de la soberanía popular. Y por un voto se puede decidir un legislador más o menos para defender a los ciudadanos de este ajuste insensible e injusto. Un legislador cuenta, porque es, por ejemplo, un voto más o un voto menos para el ajuste jubilatorio o para la flexibilización laboral”, explicó.

Adelantó que esta tarde los representantes del frente electoral darán una conferencia de prensa en la que comunicarán las “acciones políticas y judiciales” que se tomarán “para que la voluntad democrática sea reconocida y aceptada”.

La ex presidenta también rescató la campaña y los resultados de Unidad Ciudadana (UC). Sostuvo que se logró crear “un espacio político para articular una sólida mayoría alternativa al ajuste de este Gobierno” y que “hoy tiene la capacidad de competir contra la marca política más conocida y poderosa de la Argentina”. Destacó también la modalidad de comunicación utilizada durante el período electoral -”con un estilo basado en escuchar a los ciudadanos y conversar con ellos”- y afirmó que UC consiguió romper “prejuicios y clichés negativos” sobre los referentes y candidatos del espacio.

“Hemos recuperado la voz de los ciudadanos en la construcción de la agenda política. Su voz es nuestra voz. Sus problemas son nuestros problemas. Hoy el debate es el económico. El que más importa porque es el que más afecta a la mayoría de los ciudadanos”, rescató CFK.

Por último, dijo que ahora solo queda “esperar el escrutinio electoral definitivo”. Y completó: “Podrán retrasar la carga de datos, podrán manipular de manera chicanera y tramposa la realidad, podrán alargar este escándalo 20 días más hasta el resultado definitivo, querrán crear una realidad paralela en los medios, buscarán ocultar, maquillar, distraer y confundir. Pero no van a poder. La democracia argentina es más fuerte que su manipulación y su arrogancia. Vamos a desenmascarar este ejercicio obsceno de distorsión, esta patética actuación en el prime time televisivo. Vamos a defender el voto y la democracia. Quieren confundir todo para tapar lo que pasó ayer: dos de cada tres argentinos les han dicho que no a su ajuste y a su plebiscito”.