AMPLIAR Cristina habla a la madrugada

14/08/2017 - Ciclo reabierto

Con definición tardía Cristina ganó por puntos

La elección a senador nacional por la provincia de Buenos Aires fue muy reñida. Según los datos sesgados difundidos por el gobierno, la expresidenta comenzó 6 puntos abajo y pasadas las 3 de la madrugada logró superar por décimas al candidato de Cambiemos.

Detalles.

En el búnker de Unidad Ciudadana, en la cancha de Arsenal de Sarandí, los militantes del kirchnerismo estallaron en consignas luego de que se conociera que la ex presidenta superaba, minutos después de las 3,30 de la madrugada al candidato de Cambiemos.

Minutos más tarde Cristina, aclamada por la militancia y acompañada por los intendentes y los candidatos del Frente de Unidad Ciudadana, ensayó un corto discurso en el que se mostró esperanzada con las elecciones generales del próximo octubre.

Las tensiones se disiparon quedando como dato de una jornada agotadora que comenzó cuando se conocieron los primeros resultados oficiales, difundidos a las 21.00, que le daban una diferencia al exministro de Educación de 6 puntos, aunque lentamente, se fue acortando, hasta quedar en menos de 1 pasadas la 1.10.

El precandidato a diputado nacional de Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau acusó a las 2,30 al Gobierno de "secuestrar el voto de los bonaerenses reteniendo los telegramas que tiene a disposición el Correo Argentino, de manera de "lentificar" el escrutinio.



"El Gobierno decidió secuestrar el voto de los bonaerenses hasta que habló el presidente. Después decidió lentificar el escrutinio. Esto no va modificar el resultado. Le quita seriedad al Gobierno. Exhortamos al Gobierno a que libere el voto de los bonaerenses", sostuvo el candidato kirchnerista en el búnker de Unidad Ciudadana en el estadio de Arsenal de Sarandí.

Visiblemente emocionada la expresidenta cerca de las 4 de la madrugada, esperaba hablar a las 22 y pensé en darles las gracias a todos los que nos acompañaron a custodiar los votos, a los periodistas que cubrieron las noticias, nunca que pensé que tendría que salir a pedir perdón por ese bochorno que nos hicieron vivir. Recordó sus inicios de participación como fiscal, como candidata ni como autoridad de responsabiliad institucional, y garantizamos escrutinios de tres elecciones presidenciales.

Esto de montar un show para salir en la tele, es una ofensa a la democracia y a los ciudadanos ya que lo que menos que podrian hacer es hacerle saber el resultado de las elecciones. Hemos ganado estas elecciones y la ganaron todos nuestros compañeros de los distintos sectores sociales y gremiales que nos ayudaron en todo.

Aseguró que "el pueblo argentino necesita construir una nueva mayoría" y a su vez las urnas le dicen al gobierno que cambie el rumbo económico. Deben darse cuente que 2 de cada 3 ciudadanos se han expresado en contra del ajuste salvaje.

Queremos que se dejen de destruir trabajo. Queremos pedir que todos puedan comer, que los ancianos recuperen sus remedios y pensiones y que revisen las tarifas. Estamos dispuestos a aportar nuestras ideas porque no es necesario esperar hasta octubre.

Esto es un papelón, ocultar los datos electorales a las 4 de la mañana. Es una verguenza internacional. Se imaginan si esto se nos hubiera ocurrido a nosotros ocultar los datos lo que hubieran dicho.

Además quiero decirle que a pesar del destrato que me brindan los del gobierno, le aclaro que no voy a torcer el rumbo. Es nuestro camino y no nos vamos a desviar de él. "Tal vez pensaron que nos ibamos a dormir...pues bien se equivocaron porque nunca dejamos las cosas a media. Finalmente pidió por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Recordó también que todavía continúa en la cárcel la dirigente de la Tupac, Milagro Sala.

No vamos a permitir que nos quieran quitar la libertad. Debemos dejar de lado los enfrentamientos. Quiero que todos trabajen por mejorar la democracia ya que no queremos vivir en una monarquía. Espero que alguien del gobierno explique lo que ocurrió en este papelón de ocultar los datos electorales.