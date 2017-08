AMPLIAR Paul McCartney uno de los "grandes" que se presentará en Brasil.

13/08/2017 - Rio y Sao Paulo

Los mejores acordes del mundo en Brasil

Paul McCartney, acaso presentando su tema sobre Donald Trump, realizará su sexta sexta gira por Brasil, consolidado como escenario mundial y donde a partir de septiembre tocarán desde U2 y The Who a Lady Gaga.

Detalles.

"A pesar de la crisis" y el escándalo Lava Jato, que también metió su cola en las giras rockeras, Brasil se consolidó como uno de los "destinos preferidos" por la superbandas porque pocos países tienen un "mercado tan atractivo", señaló el productor Luiz Calainho.

Setecientas mil personas ya compraron sus boletos para asistir al festival Rock in Rio, que se realizará el mes que viene junto al complejo donde el año pasado se disputaron los Juegos Olímpicos, en la zona oeste de la ciudad.

San Pablo, la mayor metrópoli brasileña con 18 millones de habitantes, también recibirá a varias estrellas del rock y el pop, pero ningún recital arrastra más público del que asistirá a lo largo de una semana a Rock in Rio.

En el mismo complejo parquizado donde será montado el escenario para las estrellas internacionales también habrá otro, el palco llamado "Sunset", donde se presentarán grupos alternativos de varios países y bandas locales.

Surgido en 1985 Rock in Rio ya se internacionalizó con ediciones multitudinarias realizadas en Las Vegas, Madrid y Lisboa.

The Who, Guns and Roses, Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, Maroon, Justin Timberlake, Aerosmith, Bon Jovi, son algunas de las bandas que tocarán en Brasil en los próximos meses. Paul McCartney es un ejemplo, quizá uno de los más notorios, de la importancia de Brasil como mercado de proyección global: este año el ex Beatle realizará su sexta gira por el país en los últimos siete años.

Mc Cartney llegará con un show conmemorativos de los 50 años del disco Sargent Pepper y no se descarta que incluya en alguna presentación el tema que acaba de escribir sobre el presidente norteamericano Trump.

"A veces el mundo se pone tan loco que uno tiene que escribir sobre eso" afirmó Paul en declaraciones publicadas esta semana por el diario Folha de San Pablo.

Esta sexta gira brasileña lo llevará por primera vez a Salvador de Bahia, considerada una de las ciudades más "musicales" de Brasil y tierra del mítico Caetano Veloso. También se presentará en Porto Alegre, Belo Horizonte y en San Pablo, donde será su recital más importante el próximo 15 de octubre.

Diez días después, el 25 de octubre, se presentará en San Pablo la banda irlandesa U2, que ofrecerá cuatro shows en Brasil para los cuales ya fueron vendidas todas las entradas ofertadas por Internet. Uno de los empresarios que años atrás organizó giras de rock y pop fue Adir Assad, cuyo nombre apareció implicado en el escándalo de corrupción destapado en el proceso Lava Jato, que conmocionó a Brasil y tuvo repercusión en al menos 12 países de la región.

El investigado Adir Assad obsequió ingresos y hasta la participación en un encuentro con Bono Box a sus cómplices en Lava Jato, según revelaciones de la prensa local.

A las estrellas globales les interesan estas giras porque son una fuente de ingresos importante y porque les permite una exposición con impacto mundial dado que Brasil es un escenario de "extraordinario", señala el editor Felipe Viveiro de la revista Rockn ' Chair.

Por cierto la escenografía natural de Brasil aporta algo que pocos países tienen, y un ejemplo de ello fueron las presentaciones de Rolling Stone y Stewie Wonder en las playas de Copacabana, televisados a millones de personas en varios países.