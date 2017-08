11/08/2017 - Elecciones

Los jóvenes tucumanos de cara a las PASO

Se vienen las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, las PASO, en las que nuestra provincia definirá quiénes integrarán las listas definitivas para ocupar 4 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

Con las campañas al borde del cierre, nos preguntamos por la opinión, expectativas e involucramiento de los jóvenes tucumanos con este importante acto de la democracia. Hay casi 33.000 chicos y chicas que podrían votar por primera vez en estas elecciones, casi un 5% de los votos emitidos en la ultima elección nacional.

La Justicia Nacional Electoral informó que 30.530.323 personas son las habilitadas para sufragar en todo el país y los jóvenes de 16 a 18 años pueden decidir hacerlo o no, ya que se trata de un voto no obligatorio, tal como lo establece la modificación de la Ley 26.774 de Ciudadanía Argentina, sancionada en octubre de 2012.

Aunque muchos adolescentes sienten que les falta información para participar, la mayoría tiene claras algunas ideas: las elecciones son importantes, la política sirve para garantizar derechos y en algunos de sus ámbitos, tanto escolares como familiares, no siempre se habla de política.

Reivindicaciones económicas, culturales y sociales se asocian en estos testimonios al reclamo de honestidad y compromiso.

Andrea está en 6to. año en la escuela de Comercio de Raco y es la primera vez que vota. Sabe que se vota a los candidatos que se elegirán finalmente en octubre, pero afirma que en la escuela muy pocas veces se habla de política. Para Lucía, de la misma escuela y también debutante en la materia, “Votamos por obligación, sino, no votarían los que no les interesa”. Y aunque dice que no conoce las propuestas de los candidatos, y coincide en que los profesores no hablan de política en la escuela, afirma que “Sólo sé que Macri gobierna para los que tienen dinero, no para los que necesitan”. En la misma línea se pronuncia Belén, presidenta del Centro de Estudiantes de la ecuela: “Me parece que el presidente Mauricio Macri se está yendo con los precios, no digo que la Cristina era mejor, pero sí que daba planes para los pobres, en cambio Macri se está yendo mucho con los precios y cobra muchos impuestos”.

Valentina tiene 17 años e irá a las urnas por primera vez. Valora la oportunidad: “Las elecciones son importantes, no tanto como las de Presidente pero sí son importantes. La política antigua estaba basada en la ética, para mí es importante que un político tenga ética y moral y sea una buena persona, para buscar el beneficio de todos”. En su escuela se dicta la materia Ciencias Políticas en la modalidad Humanidades. “Yo antes de esta materia no tenía idea de política, así que es importante saber de esto”, explica la joven. Sobre la presencia del tema en su familia, cuenta “En mi casa se habla de política pero están muy divididos todos, así que es difícil a veces hablar”. Y se anima a proponer: “Quiero proyectos que protejan a los animales que no tienen voz y está bueno que tengan sus derechos y también la protección a la mujer porque hay muchos femicidios”.

Francisco, de 18 años, cuenta que ya votó en 2015 y que participó “militando en un partido político como fiscal”. Sabe que se vota para Diputados Nacionales y sostiene que es una instancia importante: “Para mí un candidato tiene que ser ético, para poder ser eficaz para las personas. En mi familia se debate mucho de política, y también en la escuela. Creo que deben hacerse proyectos sobre desocupación, el empleo en negro, el trabajo, la Educación, la reforma educativa. Y también una reforma electoral pido”.

Rocío nunca votó antes. Considera que “Son importantes las elecciones, porque descartan algunos y pasan los que son elegidos para octubre”. Y al igual que su compañero Francisco, cree que “Un candidato tiene que tener ética, es difícil en estos tiempos que se involucre a la ética pero debería estar muy aliado.”

Para la joven la política es parte de la vida cotidiana: “En mi casa se habla de política, muchas veces en conversaciones informales, pero siempre está involucrada la política en las calles, ves una pared pintada y es política, si se habla de los precios es es política, así que si todo el tiempo la política está comprometida. Me gustarían leyes de protección a la mujer, la distribución de la riqueza, los niveles de delincuencia, la inseguridad, el tema de los planes sociales y subsidios para ver cómo se garantizan algunos derechos y otros se dejan de lado, las tarifas, etc, son todos temas importantes de estos tiempos”.

Renata tiene 17 años y aunque nunca votó tiene una posición clara: “Un candidato tiene que tener compromiso y lealtad a los ciudadanos, más que nada compromiso. Necesitaríamos una ley de protección para evitar el maltrato animal y que no se baje la edad de punibilidad”.

Mauro también concurrirá a las urnas por primera vez. Dice que “Es importante conocer lo que piensan los candidatos, aunque ni en la escuela ni en mi casa hablamos mucho de las elecciones. Los candidatos deberían dejarlo todo para las personas. La inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico son los temas más importantes. También deberían hacer proyectos para mejorar la educación”.

Camila ya votó en las elecciones pasadas, y cree que sirven para mejorar la política. No sé que se elige en estas PASO, en estos días me voy a informar más. Lo que más me quedó de la campaña es lo del Frente de Izquierda que hablaba de flexibilización laboral. Yo estudio a Arquitectura, no se habla mucho de política en la facu.

Leila tiene 14 años, así que no puede todavía votar. Sin embargo tiene opinión propia: “Para mí un candidato tiene que tirar para el pueblo, no como Macri que tira para las empresas y los que tienen plata. En mi casa todos apoyan a Cristina y quieren que vuelva porque Macri roba mucho para él y para la gente que tiene plata, y eso no está bien”.

Finalmente Victoria, de 17 años, reconoce que no sabe qué se vota, pero cuenta que antes de las PASO consultará con su madre y abuela. Cuenta que en el colegio hablan sobre el tema, y también en su familia. Sobre cómo debería ser un candidato, es sencilla y contundente: tiene que ser honesto.