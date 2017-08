AMPLIAR Una pareja de pingüinos Humbolt, a riesgo en Chile por un proyecto minero de envergadura.

09/08/2017 - Pingüinera Humboldt

Fauna chilena en riesgo por proyecto minero

La comunidad científica de Chile advirtió los riesgos del proyecto minero portuario Dominga, que aspira instalarse en la zona más rica de aves y mamíferos marinos, al sur de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

Detalles.

La iniciativa, ubicada en la región de Coquimbo, 470 kilómetros al norte de la capital) pertenece al grupo Andes Iron, cuyo socio principal es el procesado empresario Carlos Délano, vinculado al candidato presidencial Sebastián Piñera, también con intereses en la zona.

El proyecto considera una inversión de 2.500 millones de dólares para construir un mega puerto y ejecutar la mina de hierro y cobre de tan solo 22 años de vida útil.

Según la empresa, la faena y el puerto crearían 9.800 puestos de trabajo directos y 1.450 en la operación de la mina. La cifra aumenta si se considera que por cada empleo directo se generarían otros 2,5 indirectos en la región de Coquimbo, 470 kilómetros al norte de Santiago. Mencionan además el acuerdo marco suscrito con una parte de los vecinos de la comuna de La Higuera para compartir beneficios, a través de un fondo comunitario.

Pero la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo rechazó Dominga por poner en riesgo las reservas marinas del lugar; no dar certeza si el proyecto impactará de manera significativa al medioambiente, y por presentar medidas de mitigación insuficientes, entre otras razones. La minera que lleva más de tres años buscando la aprobación ambiental, presentó un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros que deberá resolver en las próximas semanas.

En ese contexto, la organización de conservación marina Océana reforzó la difusión de los peligros que conlleva el proyecto y a través de un video mostró las opiniones de destacados científicos que plantean la incompatibilidad de Dominga con el medioambiente marino.

Juan Capella, biólogo especialista en cetáceos, afirmó que "el Comité de Ministros tiene una oportunidad única de pasar a la historia como defensores de la biodiversidad o pasar a la historia negra de la conservación en Chile dañando, alterando y tal vez acabando un bien que es de todos los chilenos".

Yerko Vilina, biólogo y magister en Ciencias Biológicas, apuntó a que si se mira la corriente de Humboldt como ecosistema, desde Perú hasta incluso el Ecuador, este es el lugar más importante".

Guillermo Luna, doctor en Ciencias Naturales Ecología y Conservación Marina, subrayó que "el 80 por ciento de los pingüinos de Humboldt nidifican en esta zona" y agregó que varias especies, "el piquero, el yunco, el pingüino y otras especies de gaviotines tienen sus principales áreas de alimentación en la zona en la cual este proyecto tendría su mayor influencia".

Armando Mujica, doctor en biología animal, afirmó que "las mayores concentraciones de larvas, crustáceos y peces es varios órdenes de magnitud más abundante que las zonas aledañas".

Daniel Torres, ex jefe del departamento científico del Instituto Antártico Chileno, indicó que "el comité de ministros debería considerar la información científica que está señalando que este lugar hay que protegerlo". Carlos Gaymer, doctor en biología, ecología y conservación marina, argumentó que "las especies que son objeto de protección en las reservas que están más al norte se alimentan en el sur, si desaparecen las zonas de alimentación no tiene sentido que existan las reservas y probablemente van a desaparecer los principales objetos de conservación".

Añadió que "si uno interviene esta zona, no hay manera de compensar con otra zona equivalente, porque no existe". Por eso desechó medidas compensatorias con hectáreas de otro territorio donde se puedan encontrar cosas similares: "Aquí no ocurre, si esto se interviene y desaparece, se acabó y se pierde para siempre".

La pugna entre los que están a favor y en contra de la iniciativa surge a un mes de que se realice el IV Congreso Internacional de Areas Marinas Protegidas, en La Serena, la misma región donde busca instalarse el cuestionado proyecto.