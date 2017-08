08/08/2017 - Bicicleta financiera

La fuga de capitales creció un 28% hasta los u$s 7.677 millones en el primer semestre

La fuga de capitales se incrementó en el primer semestre un 28% hasta los u$s 7.677 millones, en comparación con igual período de un año antes, de acuerdo a un informe presentado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) este martes.

En relación a mismo lapso de 2015, la formación de activos externos del sector privado no financiero se incrementó un 152%.

Por otra lado, durante el primer semestre, continúa la tendencia creciente de la formación de activos externos. Los niveles de salida promedio entre enero y noviembre de 2015, en este sentido, no superaban los u$s 1.000 millones y, a partir de allí, se acercan a los u$s 2.000 millones.

Asimismo, el promedio de salida mensual del primer semestre, fue significativamente superior al de semestres de años anteriores, registrando un promedio mensual de u$s 1.280 millones, mientras en el mismo período de 2016 fue de u$s 999 millones, a la vez que el promedio de salida mensual del primer semestre de 2015 fue de u$s 508 millones.