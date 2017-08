08/08/2017 - Concejal de Cambiemos

Romano Norri tendrá que donar 2 meses de sueldo por insultar a Evita

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán decidió por unanimidad sancionar al edil José Romano Norri de Cambiemos con la obligación de donar dos meses de su sueldo por haber agraviado a María Eva Duarte de Perón mediante un audio que difundió por redes sociales.

El legislativo comunal de la capital tucumana determinó que Romano Norri deberá donar esos dos meses de sueldo a la Fundación Natalí Dafne Flexer, que ayuda a niños con cáncer.

El edil de Cambiemos profirió insultos a Evita e incluso exclamó "¡Viva el cáncer!, en un audio que se viralizó por las redes sociales.

"Quiero destacar la valentía que tuvo Romano Norri por haber venido el primer día que fue convocado para discutir en el Concejo este tema y dar las explicaciones del caso", apuntó el concejal José Argañaraz, de la Unión Cívica Radical.

"Entiendo que se agravió una figura emblemática para la historia del pueblo argentino y a quienes padecen la enfermedad del cáncer, es por eso que el dinero de sus dos sueldos serán girados Fundación que ayuda a niños que padecen esta enfermedad", apuntó.

El concejal Dante Loza, del Frente para la Victoria, consideró que la sanción a Romano Norri le dejó "sabor a poco" en vista del agravio a la figura de Evita, la segunda esposa del general Juan Domingo Perón.

"Nos quedamos con saber a poco, esperamos una sanción más fuerte y esperamos que ahora Romano Norri haga una retractación pública de sus dichos, fundamentalmente ante todas las mujeres y de manera sentida", subrayó el edil peronista.

El audio de la discordia

El audio en el que se escucha al concejal Agustín Romano Norri insultando a Eva Perón fue enviado a fines del año pasado. Así lo reveló Francisco “Crenco” Mejías,el militante peronista que asegura haberlo recibido.

“Cortala con Eva Perón, hermano. No te vende, boludo. Es una puta, una ramera. Usted es peronista del peronismo, no de Evita. Lo respeto por eso, pero Evita no vende nada. No me mande fotos de Evita porque Evita es un cáncer. Viva el cáncer”, decía el mensaje.