AMPLIAR Manzur cuestionó a Macri

08/08/2017 - Manzur duro contra Macri

"Macri está empobreciendo al pueblo"

El gobernador, Juan Manzur, volvió a pedirle al presidente, Mauricio Macri, que “le diga la verdad a los argentinos”, e insistió: “Nos piden transparencia y ellos andan entregando comida, rompiendo la veda (electoral)”.

Estas declaraciones fueron formuladas en rueda de prensa luego de visitar el barrio Alberdi sur de la capital.

En ese sentido, Manzur aseguró que el Gobierno nacional que conduce Macri “está empobreciendo al pueblo de la Nación” ya que a raíz de la política económica que esta aplicando hay más pobres y desocupados. Luego se preguntó: “¿Cómo no va a bajar el consumo (de alimentos) si la gente no tiene plata para comprar?”.

“Me da la sensación de que (Macri) está disociado de la realidad; no sabe que subieron la luz, la garrafa, la comida”, observó Manzur. Además, en respuesta a las obras y beneficios que el Presidente adujo haber hecho en Tucumán, dijo: “La plata para la reforma del aeropuerto es de una empresa que se llama Aeropuertos Argentina 2000 – su propietario es Eduardo Eurnekian –, no es plata de Macri, hay que decirle la verdad a la gente. Hablan de obras que no pagan ellos, de obras que vienen desde hace tres años, y las mencionan por una cuestión electoral. Vienen a hacer campaña política”.

Por otro lado, resaltó que mientras reclama claridad institucional, el equipo del Gobierno Nacional altera la campaña política y viola la veda electoral repartiendo mercadería. “Están las fotos y los videos donde llevan comida a fincas privadas y dicen que es para los inundados. Eso pasó hace meses, cuando le dimos todo a la gente. Y ellos recién ahora vienen a entregar cosas urgentes”.

(Macri) está empobreciendo al pueblo de la Nación; cada vez hay más pobres, más desocupados, ¿cómo no va a bajar el consumo si la gente no tiene plata para comprar? Queremos ayudar pero el Presidente tiene que entender que la política económica esta errada, está endeudando al país; el sistema financiero no da trabajo, la económica de la producción sí; hay que poner énfasis en el sector productivo, tienen que instalarse fábricas e industrias”, dijo el Gobernador.

Durante su recorrida por el barrio Alberdi Sur, Manzur visitó a Sergio Flores. Él tenía una pequeña fábrica familiar de helados y pan y cuenta que a causa de los aumentos de servicios e impuestos tuvo que cerrar sus puertas: “Nosotros producíamos, teníamos una fábrica en base a una estructura familiar y con empleados. Ya no producimos ni pan ni helados y la manejamos únicamente con mi familia; para no quedar desempleados empezamos a revender gaseosas por mayor, dejando en la calle a tres empleados que teníamos desde hace muchos años. Pasamos de pagar $709 a una boleta de $4485 pesos, esta es la realidad que vivo yo y que vivimos varios tucumanos”.

Con respecto a la situación de Flores, Manzur indicó: “El Presidente desde que asumió le está mintiendo a todos los argentinos. Llegó con una promesa de campaña de unir y resulta que hay una grieta; después dijo que iba a eliminar la pobreza y cierran más fábricas”.

“Es muy triste ver a la gente desocupada; es muy triste que yo tenga que haber dejado empleados en la calle sabiendo que ellos tenían un sostén”, concluye Flores.