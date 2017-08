AMPLIAR Cortometrajes de Yoko Ono se presentan en el SANFIC

07/08/2017 - Con Lennon

Audiovisuales de Yoko Ono en Festival de Santiago de Chile

Siete audiovisuales de la artista japonesa Yoko Ono filmados entre 1967 y 1971 se exhibirán en el 13avo Festival Internacional de Cine de Santiago (Sanfic), que se realizará en la capital chilena del 21 al 26 de agosto.

Detalles.

Las cintas se encuentran en Chile y forman parte de la exposición Yoko Ono, Dream Come True, que CorpArts trajo a la capital chilena. Desde los inicios de su trabajo, en los años 60, Ono ha estado asociada al arte conceptual y la performance, siendo las ideas como motor de la obra y la participación del público, los componentes principales de sus creaciones. También fue parte del grupo neo vanguardista Fluxus y los happenings de los años 60, organizando conciertos en que el público tenía, por ejemplo, que imaginar por sí mismo la música, realizando películas conceptuales (como Fly) e innumerables discos marcados por el experimentalismo.

En la retrospectiva Yoko Ono, Dream Come True -presentada en 2016 en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA)-, la artista presenta más de 80 objetos, entre los que se encuentran videos, instalaciones y registros sonoros. Junto con esto, en Shoot the Shooter exhibe largometrajes, cortos y documentales, que abordan temas como el cuerpo, la libertad y la cotidianeidad. Las Cintas elegidas para Sanfic 13 son: Lion Wrapping Event (Inglaterra1967) muestra la envoltura de leones de bronce en Trafalgar Square en Londres y en su época fue catalogada de "un acto atrevido". Two Virgins, filmada en Estados Unidos (1968), es un cortometraje experimental en el que John Lennon y Yoko Ono se desnudan metafóricamente frente a la cámara.



Mr. & Mrs. Lennon's Honeymoon (Inglaterra 1969) es un documental filmado en la habitación de un hotel de Amsterdam durante la luna de miel de John Lennon y Yoko Ono.

Apotheosis (Inglaterra, 1970), la emblemática pareja da un paseo en globo aerostático. Gracias a una cámara, el viaje retrata, bajo ellos, un campo cubierto de nieve.

Erection (Inglaterra, 1971), nominado en el Festival Internacional de Cine de Chicago como Mejor Cortometraje, muestra el proceso de construcción del International Hotel, del que John Lennon había obtenido un permiso para filmar. Las tomas se obtienen de una cámara fija ubicada durante 18 meses en el lugar.

The Museum of Modern Art Show (Estados Unidos, 1971) se centra en una de las piezas de performance de Yoko Ono, en donde los invitados a un espectáculo en MOMA son filmados por John Lennon. De esta forma, los espectadores se convierten en la muestra de arte.

Imagine (Estados Unidos, 1972), título de uno de los grandes temas de Lennon, es un largometraje filmado en el hogar que la pareja compartía en Tittenhurst Park, Inglaterra. Se compone en su mayoría de videos musicales, en donde aparecen canciones incluidas en los discos Imagine, de Lennon, y Fly, de Yoko, mientras otra parte la componen imágenes de la vida cotidiana.

Una de las escenas más emblemáticas, muestra cómo John y Yoko se buscan el uno al otro en el bosque de Tittenhurst.