La edad de la razón, Melanie Griffith cumple 60

El gran público la conoció con "Working Girl" (Secretaria Ejecutiva), un éxito de 1988 dirigido por Mike Nichols que selló su curvilínea belleza y la puso en contraste, físico y conceptual, con la huesuda Sigourney Weaver, con quien disputaban el éxito profesional y al bello Harrison Ford.

Melanie tenía entonces 31 años y obtuvo un Globo de Oro y una candidatura al Oscar. Ahora cumple 60, el 9 de agosto, y celebra una carrera y una vida personal hecha de numerosos altibajos.

Desde el punto de vista profesional, el éxito de "Working Girl" no le creó aquellas nuevas oportunidades que otras actrices supieron captar: fue el caso de Julia Roberts, que después de "Pretty Woman" consiguió encarnar a Erin Brokovich, arrasando en las taquillas y también con el Oscar.

"La Hoguera de las Vanidades", de 1990, donde la dirigía Brian de Palma, terminó siendo un fracaso. Un poco mejor fue "Nobody's Fool" (Las cosas de la vida), con Bruce Willis, y "Now and Then" (Amigas para siempre), de 1995.

Tampoco le fue bien a "Crazy in Alabama", donde la dirigía su tercer marido, Antonio Banderas, a quien conoció en el set de "Two Much". En general toda su carrera profesional se caracterizó por los éxitos de la crítica (la dirigieron ocho premios Oscar, de Jonathan Demme a Robert Redford, Mike Nichols, Tony Richardson, John Schlesinger, Sidney Lumet, Robert Benton y Woody Allen) no correspondidos en la taquilla, un hecho que con el tiempo fue llevando a la industria a dejarla de lado.

Sus problemas con la dependencia de las drogas y el alcohol tampoco la ayudaron. Hija de la musa de Alfred Hitchcock Tippi Hedren ("Los pájaros", "Marnie"), para Melanie no fue fácil crecer en el ambiente de Hollywood.

Conoció los excesos siendo muy jovencita y su vida sentimental nunca fue estable. Casada cuatro veces, las primeras nupcias fueron cuando solo tenía 18 años, con la estrella de "Miami Vice" Don Johnson, a quien había conocido en el set de "The Harrad Experiment", con apenas 14 años.

El tenía ocho años más que ella y ese primer matrimonio duró menos de un año. El segundo fue con el actor y productor Steven Bauer y fue también el primer período estable en la vida de Griffith.

Bauer la ayudó a salir, aunque no definitivamente, de los problemas de dependencia. De su matrimonio nació en 1985 Alexander Griffith Bauer, pero también ese segundo matrimonio terminó y Melanie se casó por segunda vez con Don Johnson. De aquella nueva unión nació la estrella de "50 sombras de Grey", Dakota Johnson. Pero conocer en el set a Antonio Banderas llevó a la actriz a su tercer divorcio y su cuarto matrimonio, en 1996, que tuvo como fruto el nacimiento de Stella Banderas ese mismo año.

No es fácil decir si ahora Melanie Griffith está más tranquila: su alma atormentada no parecer tener paz. Los problemas con las dependencias siempre la persiguieron, y en 2009 tuvo que recurrir a una nueva internación para desintoxicarse.

En 2015 se divorció también de Banderas, y las fotografías de la actriz con el brazo vendado por haber borrado el nombre del actor de su hombro izquierdo dieron la vuelta al mundo.

Ahora que cumple 60 alcanzó la que debería ser la edad de la sabiduría, y al menos una cosa -declaró- aprendió: "Ya no voy por ahí con miedo, aprendí a llevar la fuerza conmigo. Es cuestión de causa y efecto".