04/08/2017 - Salud

En Chile Casos de lepra en haitianos originaron comentarios racistas

La presidenta chilena Michelle Bachelet dijo ayer haber sentido "mucha vergUenza" por los comentarios xenófobos que se desataron tras conocerse tres casos de lepra en la comunidad haitiana. La mandataria lamentó que se vinculara esta enfermedad bacteriana con la presencia de migrantes del país caribeño.

Detalles.

"Las enfermedades se curan con remedios y tratamientos a los que tiene derecho toda persona que habita en nuestro país y no tiene que ver ni con el color de la piel, ni el país de donde provenga y si hay casos hay que tratarlos", defendió la médica pediatra.

En la inauguración de un centro de salud en Concepción, 500 kilómetros al sur de Santiago, Bachelet recalcó que frente a este tipo de situaciones, como también ante el aumento del virus de inmunodeficiencia adquirida (Sida), "todos tenemos responsabilidad como gobierno, como familia, como profesionales de salud, como educadores". "Y esa responsabilidad también es necesaria cuando se difunde información errada y tendenciosa sobre enfermedades que se presentan de forma aislada y que tienden a generar una alarma y desinformación muy grande como ha ocurrido con los casos de lepra en el país", añadió la ex secretaria ONU Mujeres. La jefa de estado pidió que "no confundamos las cosas". "A mí me dio mucha vergüenza leer lo que la comunidad haitiana había dicho. Ellos dijeron la lepra tiene tratamiento, la xenofobia no. Y eso a uno le da vergüenza", señaló en alusión al mensaje por redes sociales que pedía que no los discriminaran.

Chile no estaba acostumbrado a ser país de acogida de grandes poblaciones migrantes. El año pasado ingresaron al país más de 43 mil haitianos y en este primer semestre ya igualaron esa cifra, por lo que se presume superarán los 80 mil.