AMPLIAR La Iliada en teatro

02/08/2017 - Teatro

La Ilíada llega al teatro San Martín

El viernes 4 de agosto a las 22, la Fundación Teatro Universitario, en coproducción con el Ente Cultural de Tucumán, estrenará la galardonada versión teatral de Guillem Clua, “Ilíada”.

Esta adaptación, basada en el relato épico de Homero, fue estrenada en España en 2016 y obtuvo un resonante éxito de público y crítica. Su autor es uno de los valores jóvenes del teatro español contemporáneo.

La versión tucumana contará con un elenco de 20 actores, quienes representarán la caída de Troya en un contexto contemporáneo. El diseño integral, la puesta en escena y la dirección general estarán a cargo de Ricardo Salim.

Las funciones continuarán el 5, 6, 11, 12, 19, 20 y 21 de este mes, los viernes y sábados a las 22, y los domingos y feriados a las 21.

La puesta de “Ilíada” fue estructurada a partir de un planteo escénico minimalista contemporáneo, con la utilización de medios audiovisuales y desplazamientos coreográficos.

El elenco está integrado por Sebastian Finkelstein, Ricardo Podazza, Rubén Avila, Sergio De Filippo, Adriana Benimelli, Claudia Fermoselle, Tina Herrera, Ricardo Acosta, Javier Maidana, Alejandro Elías, Pepe Cano, entre otros.

La coreografía es de Patricia Sabbag, Rodrigo Fernández estará a cargo de los medios visuales, Gerardo Alderete es el encargado de la banda sonora; el vestuario es de Isabel de Salim; la utilería de Claudio Gigena y Gerardo Vieyra, la realización escenográfica estuvo a cargo del personal técnico del Teatro San Martín; y Gustavo Fagioli es el asistente de dirección.

Sobre Homero

Homero (siglo VIII a. C.) es el nombre dado a quien tradicionalmente se le atribuye la autoría de las principales poesías épicas griegas, La Ilíada y La Odisea. Desde el período helenístico se ha cuestionado si el autor de ambas obras épicas fue la misma persona. Sin embargo, antes no solo no existían estas dudas sino que la Ilíada y la Odisea eran considerados relatos históricos reales. Homero es el pilar sobre el que se apoya la épica grecolatina y, por ende, la literatura occidental.

Versión teatral

Guillem Clua nació en Barcelona y ha vivido en Londres y en New York. Licenciado en periodismo por la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), inició su formación en escritura en la London Guildhall University (Gran Bretaña) en 1994, donde cursó asignaturas de teatro, guión de cine y fotografía. Es considerado como una de las voces más innovadoras y versátiles del teatro español actual.

La crítica ha definido la obra de este autor como multidisciplinar, ecléctica y con una preocupación prioritaria por la estructura narrativa y el argumento. Sus textos han sido traducidos al inglés, alemán, italiano, francés, griego, búlgaro y serbocroata, entre otras lenguas.

La adaptación de Ilíada de Homero fue realizada a pedido del elenco de La Joven Compañía de Madrid, en 2016, para integrarla con una versión de Odisea, en un espectáculo que se denominó “Proyecto Homero”, y que tuvo gran éxito de crítica y de público.