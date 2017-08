AMPLIAR Manzur junto a empresarios

01/08/2017 - Visita con Manzur

Empresarios tucumanos lograron importantes negociaciones en Brasil

Luego de las ruedas de negocios y visitas a distintas entidades comerciales y productivas de Río de Janeiro, los empresarios tucumanos que forman parte de la comitiva que encabeza el gobernador, Juan Manzur, en Brasil lograron cerrar transacciones y destacaron la importancia de la gestión gubernamental para esta concreción.

Sebastián Lecuona, gerente general de TIUN SA, que se encarga de desarrollo inmobiliario para empresas, particularmente parques industriales y logísticos, explicó que esta misión comercial es muy importante por dos factores: “Primero, desde un punto de vista institucional, que la Provincia esté tomando contacto con otros estados importantes de Sudamérica para la concreción de negocios de manera conjunta no solamente genera oportunidad, sino un ambiente donde surgen muchas otras cosas aparte de los negocios puntuales que se puedan cerrar durante la mesa”.

Por otro lado, dijo que para él en particular, la importancia está dada “en tomar contacto con empresas que pueden tener interés en Tucumán y están buscando un punto de radicación en el norte argentino, Nos sirve para analizar cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus necesidades, cómo trabajan a nivel local para poder resolver situaciones similares”.

Por su parte, Gerardo Andreani, de la metalmecánica Metalar, explicó que para su empresa lo más interesante es traer la tecnología de Brasil para sus negocios: “Río tiene una gran experiencia en know how de clonación de petróleo y la Argentina está renovando inversiones, así que he conseguido empresas que se dedican a eso y trabajan en eficiencia energética para empresas privadas; arreglamos que vayan en dos o tres semanas a Tucumán”.

La vinculación público privada es el único camino para poder establecer un país donde los gobernadores escuchen a los requerimientos de la parte privada”, destacó Andreani.

Walter Esteban Juárez Rivas, representante de TengoFree Studio, señaló por otro lado que en Brasil, “quedaron sorprendidos por una aplicación móvil para gestionar toda tu empresa a precio muy bajo sin necesidad de desarrollar la plataforma desde cero”. Además, anticipó que realizará una presentación oficial para más de tres mil supermercadistas y que volverán en Septiembre para participar de una feria con inversionistas y tener reuniones privadas. En ese sentido, agradeció al Gobierno la oportunidad de poder participar de la misión comercial a Brasil: “Nos permitieron crecer y va a generar más trabajo”.

Desde la empresa de jugos cítricos El Carmen SA, Juan Padilla destacó: “Es una buena oportunidad para hacer negocios y sobre todo rescato la ayuda que nos dio el Gobierno de Juan Manzur. Tuvimos reuniones ayer y hoy. Hay gente interesada en cerrar negocios y vamos a aprovechar esta apertura (comercial)”.

Finalmente, Daniel Plopper, Director de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, observó: “Ellos están impresionados por el hecho de que un gobernador (en referencia a Juan Manzur) se haya puesto al frente de una misión integrada por empresarios de distintos rubros, fomentando contactos cara a cara, como facilitador de los negocios a futuro”.